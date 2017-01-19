Gönüllerinden kopanı paylaşıyorlar

Sivas'ın Ulaş ilçesinde öğrenciler, ihtiyaç fazlası kırtasiye ve eğitim malzemelerini, "sadaka taşı" geleneğini anımsatan kalem şeklindeki dolapla ihtiyacı olan arkadaşlarına ulaştırıyor.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde "Gönlünden Ne Koparsa" adlı proje başlatan öğrenciler, ihtiyaç fazlası kırtasiye ve eğitim malzemelerini ihtiyaç sahibi arkadaşlarına ulaştırıyor.



Yenikarahisar Mehmet Ali Demet İlk-Ortaokulunda değerler eğitimi kapsamında öğrencilere cömertlik, dayanışma, yardımlaşma ve paylaşma duygularını daha iyi anlatmak için "Gönlünden Ne Koparsa" adlı proje başlatıldı.



Proje kapsamında oluşturulan kalem şeklindeki dolaba, öğrenciler kullanmadıkları ihtiyaç fazlası kalem, silgi, kalem açacak, kuru boya, defter gibi kırtasiye malzemeleri ile boyama ve hikaye kitabı gibi eğitim materyallerini bırakıyor.



Veren el ile alan elin birbirini görmemesi mantığıyla hayata geçirilen ve Osmanlı dönemindeki "sadaka taşı" geleneğini anımsatan proje kapsamında, ihtiyaç sahibi öğrenciler dolaptan istedikleri ürünü alabiliyor.



"VELİLERİMİZ BU PROJEYE ÇOK İLGİ GÖSTERDİ"



Okul Müdürü Yusuf Uzun, yaptığı açıklamada, Osmanlı kültüründeki "sadaka taşı" geleneğini andıran ve değerler eğitimi yarışmasında Sivas birincisi olan projeyle öğrencilerin dayanışma içine girmelerini sağladıklarını belirtti.



Öğrencilerin kırtasiye malzemelerini kutuya bıraktıklarını ve ihtiyacı olanların buradan istediği ürünü alabildiğini vurgulayan Uzun, "Velilerimiz bu projeye çok ilgi gösterdi, gerçekten güzel bir proje oldu. Yardım eden öğrenci yardım ettiği için, ihtiyacını karşılayan öğrenci de ihtiyacını karşıladığı için çok mutlu oldu." dedi.



"DAYANIŞMANIN OLDUĞU YERDE MUTLULUK OLUYOR"



Okulun 7-A sınıfı öğrencilerinden Mevlüde Aksoy, projeyle dayanışma ve yardımlaşmayı amaçladıklarını bildirdi.



Kutuda çeşitli kırtasiye malzemelerinin bulunduğunu ve ihtiyacı olan öğrencilerin buradan alarak kullandığına dikkati çeken Aksoy, "Belki işi bittikten sonra tekrar bırakıyor. Diğer öğrencilerin kullanması için, buraya kalem, silgi aklınıza gelebilecek her türlü kırtasiye malzemelerini bırakıyoruz. Genelikle silgi ve kalem daha fazla oluyor. Bu bizde dayanışmayı artırdı, herkes birbiriyle daha iyi geçinmeye başladı. Dayanışmanın olduğu yerde mutluluk oluyor, bu da derslere etki ediyor." diye konuştu.