Gomis İstanbul'da

Galatasaray Kulübünün transfer görüşmelerine başladığı Senegal asıllı Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, İstanbul'a geldi.

Fransa'nın Lyon kentinden THY'nin tarifeli uçağıyla Atatürk Havalimanı'na gelen Gomis'i, burada coşkulu bir taraftar grubu tezahüratlarla karşıladı.



Havalimanındaki emniyet görevlilerinin yoğun önlemlerine rağmen sarı-kırmızılı taraftarlar, Gomis'in gelişinde izdihama neden oldu. Dış hatlar gelen yolcu kapısında çıkan Gomis, basın mensuplarının ve taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bu sırada oluşan izdiham nedeniyle güvenlik güçleri Fransız futbolcuyu tekrar içeri götürmek zorunda kaldı.



İçeride bir süre bekletilen Gomis, yeniden kendisi için getirilen özel araca yönlendirildi. Basın mensuplarının görüntü almaya çalışması ve taraftarın ulaşma çabasından dolayı meydana gelen yoğunlukta Gomis ile bazı taraftarlar ezilme tehlikesi atlattı. Ancak Gomis, uzun uğraşlar sonunda güçlükle araca binebildi.



Fransız oyuncu, havalimanında GSTV'ye yaptığı açıklamada, "Türkiye'den çok arkadaşım vardı. Ayrıca Drogba ve Chedjou gibi isimler Türkiye'de en iyi takımın Galatasaray olduğu bilgisini veriyorlardı. İlk kez İstanbul'a gelmiş olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum." dedi.



GOMİS'İN KARİYERİ



Profesyonel futbol kariyerine 2003-2004 sezonunda altyapısından yetiştiği dönemin Fransa 2. Futbol Ligi (Ligue 2) takımlarından Saint-Etienne'de başlayan Gomis, 2004-2005 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak Troyes'te forma giydi. 2005-2006 sezonunda yeniden Saint-Etienne'e dönen Domis, 2009-2010 sezonuna kadar burada oynadı.



Golcü futbolcu, Saint-Etienne formasıyla gösterdiği performansla 2009-2010 sezonu öncesinde Olympique Lyon'a 13 milyon avro bedelle transfer oldu. 2014'te bonservissiz olarak İngiltere Premier Lig takımlarından Swansea City takımına transfer olan Gomis, geçen sezonu kiralık olarak Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Olympique Marsilya'da geçirdi. Fransız ekibinde 31 lig maçına çıkan Gomis, 20 gol, 3 asistle takımına katkı verdi.



MİLLİ TAKIMDA 3 GOLÜ VAR



Bafetimbi Gomis, Fransa Milli Takımı'nda 3 kez fileleri havalandırdı.



Fransa doğumlu olan Senegal asıllı futbolcu, milli takım tercihini Fransa'dan yana kullandı. Fransa A Milli Takımı'nda 6'sı resmi 12 maça çıkan Gomis, 3 kez gol sevinci yaşadı.



Milli takım formasıyla FIFA Dünya Kupası elemelerinde ve UEFA Avrupa Şampiyonası finallerinde ikişer maça çıkan Bafetimbi Gomis, UEFA Avrupa Şampiyonası elemelerinde de bir maçta forma giydi.



TOPLAMDA 188 GOL



Gomis, kulüp kariyerinde 522 resmi maça çıktı.



Deneyimli golcü, formasını giydiği 5 kulüpte yaptığı resmi maçlarda 188 kez rakip fileleri havalandırdı.



Öte yandan Gomis, kariyerinde az kart görmesiyle dikkati çekiyor. 31 yaşındaki futbolcu, 522 müsabakada 34 kez sarı, 1 kez de kırmızı kart gördü.



GOMİS'İN KARİYER PERFORMANSI



Bafetimbi Gomis'in forma giydiği takımlarda çıktığı resmi maç ve attığı gol sayısı şöyle:



Takım Resmi maç Gol

Olympique Lyon 244 95

Saint-Etienne 160 49

Swansea City 71 17

Olympique Marsilya 34 21

Troyes 13 6

Toplam 522 188