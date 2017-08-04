Gomis, Galatasaray'ı seçme sebebini anlattı

Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, yeni hedefleri ve zorlukları sevdiğini belirterek, "Türkiye'nin ve Galatasaray'ın benim için çok doğru bir ortam olduğunu düşünüyorum." dedi.

Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı takımın Avusturya'nın Graz kentine 60 kilometre uzaklıkta bulunan Bad Waltersdorf kasabasındaki kampında düzenlenen basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Golcü oyuncu, Galatasaray'a transferi öncesinde arkadaşı Didier Drogba ile fikir alışverişi yapıp yapmadığına yönelik bir soruya, "Drogba ile daha önce de Galatasaray üzerine konuştuk ama sarı-kırmızılı takımı ona sorarak tercih etmedim. Galatasaray'ı çok iyi tanıyorum, herkesin bildiği bir takım, sadece bir oyuncudan referans alınarak gelinecek bir takım değil. Galatasaray büyük bir kulüp." diye konuştu.



Henüz tam anlamıyla hazır olmadığını dile getiren Gomis, sarı-kırmızılı ekibin yeni bir takım oluşturmaya çalıştığını, şu an itibariyle çok önemli oyuncuların takıma katıldığını ve katılmaya devam ettiğini belirterek, zamanla uyum sağlayarak daha iyi olacağını anlattı.



"GALATASARAY YÖNETİMİNİN İLGİSİ DİĞERLERİNE GÖRE ÇOK DAHA FAZLAYDI"



Galatasaray'ı tercih sebebini de anlatan Gomis, transfer döneminde ikisi Süper Lig'den olmak üzere 4 takımdan teklif aldığını açıklayarak, "Bunlardan biri Marsilya, diğeri Galatasaray ve son ikisi de Galatasaray'ın Türkiye'deki rakipleri. Galatasaray yönetiminin ilgisi diğerlerine göre çok daha fazlaydı, bu seçimi yapmamda Galatasaray yönetiminin yakın ilgisi beni etkiledi, bana İstanbul ve takım hakkında gereken bütün bilgilendirmeyi yaptılar. En sonunda takım doktorumuz, Başkanımız ve Cenk Ergün'le görüşmeler yaptım ve Galatasaray beni ikna etti." diye konuştu.



Marsilya'da kalmayı neden tercih etmediğine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Gomis, Fransız ekibine gidiş amacının kulübü tekrar Avrupa'ya taşımak olduğunu, takımın beşinci olarak ligi tamamlamasıyla bu hedefin başarıldığını kaydederek, "Ben yeni hedefleri ve zorlukları seven bir insanım, Türkiye'nin ve Galatasaray'ın bunun için çok doğru bir ortam olduğunu düşünüyorum." dedi.



"FRANSA'DA İLK DEFA TÜRKİYE LİGİ CANLI OLARAK VERİLECEK"



Gomis, Süper Lig'in yeni transferlerle daha rekabetçi ve seyir açısından zengin bir lig olacağının altını çizerek, "Örneğin Fransa'da ilk defa Türkiye ligi canlı olarak verilecek. Avrupa'nın da bizleri izleyecek olması oyuncular üzerinde olumlu etki oluşturacaktır. Ancak biz takım olarak rekabete hazırız ve bu rekabetten başarıyla çıkacağız." görüşünü paylaştı.