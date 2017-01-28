Golünü attı ama Wolfsburg yenildi

Almanya Birinci Futbol Ligi'ndeki (Bundesliga) 18. hafta karşılaşmasında Wolfsburg, sahasında Augsburg'a 2-1 mağlup oldu.

Volkswagen Arena'da oynanan karşılaşmada Augsburg'a galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Halil Altıntop ve 69. dakikada Dominik Kohr kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golünü ise 4. dakikada milli futbolcu Yunus Mallı'nın asistiyle Mario Gomez attı.



Wolfsburg'un devre arasında Mainz 05'ten kadrosuna kattığı Yunus Mallı, yeşil-beyazlı formayla çıktığı 2'nci resmi maçında ilk asistini yaptı. Beşiktaş'ın geçen sezon elde ettiği lig şampiyonluğuna, attığı 26 golle katkı veren 31 yaşındaki Gomez, Wolfsburg formasıyla Bundesliga'da 6'ncı kez fileleri havalandırdı.



Bundesliga'da 3 maç sonra sahadan mağlup ayrılan Wolfsburg, 19 puanda kaldı. Ligdeki 5. galibiyetini elde eden Augsburg ise puanını 21'e yükseltti.



- HOFFENHEİM'IN YENİLMEZLİK SERİSİ SON BULDU



Avrupa'nın önde gelen liglerinde (Almanya, İngiltere, İspanya, Fransa, İtalya) mağlubiyeti bulunmayan tek takım konumundaki Hoffenheim, Bundesliga'nın 18. haftasında konuk olduğu Leipzig'e 2-1 yenilerek bu unvanını kaybetti.



Leipzig'e 3 puanı getiren golleri 38. dakikada Timo Werner ile 77. dakikada Marcel Sabitzer attı. Hoffenheim'ın tek golü ise 18. dakikada Nadiem Amiri'den geldi.



Bu sonuçla Leipzig, puanını 42'ye çıkardı. Bu sezon ligde ilk yenilgisini yaşayan Hoffenheim ise 31 puanda kaldı.