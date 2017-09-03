Son Dakika!
03 Eylül 2017 13:43 | Son Güncelleme: 03 Eylül 2017 13:48

Gölcük Tabiat Parkı'nda bayram coşkusu

Gölcük Tabiat Parkı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor.

Gölcük Tabiat Parkı'nda bayram coşkusu

Kurban Bayramı'nda tatilcilerin ilgi odağı doğal güzellikleri ile ünlü Gölcük Tabiat Parkı oldu.

Etiketler: gölcük tabiat parkı


0Yorum Yap