Gol krallığı şampiyonluğa yetmedi

Avrupa'nın beş büyük liginde sezonu gol kralı olarak bitiren futbolcular, şampiyonluk turu atamadı.

Avrupa futbolunun 5 büyük liginde sezonu gol kralı olarak bitiren futbolcular, bireysel başarılarını şampiyonlukla taçlandıramadı.



İngiltere Premier Lig'de Tottenham Hotspurlu Harry Kane, İspanya La Liga'da Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi, İtalya Serie A 'da Roma'nın Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, Almanya'da Bundesliga temsilcisi Borussia Dortmundlu Pierre-Emerick Aubameyang, Fransa Ligue 1 ekibi Paris Sanit-Germain'in gol ayağı Edinson Cavani, gol krallığı yarışında sezonu zirvede tamamlamalarına karşın şampiyonluk yarışında hayal kırıklığı yaşadı.



Dünyanın en zorlu liglerinden biri olarak gösterilen Premier Lig'de iki sezon önce 25, geçen sezon da 29 golle krallık yarışında rakiplerini geride bırakan 23 yaşındaki İngiliz futbolcu Kane, yarışa girdikleri iki sezonda da şampiyonluk sevinci yaşayamadı.





MESSİ İKİNCİ KEZ MADRİD ŞAMPİYONLUĞU GÖRDÜ



İspanya kariyerinde bugüne kadar attığı 349 golle La Liga tarihinin en skorer oyuncusu unvanını elinde tutan Arjantinli yıldız Messi, ikinci kez gol kralı olarak bitirdiği bir sezonda Real Madrid şampiyonluğu gördü.



Barcelona formasıyla çıktığı 34 maçta 37 kez rakip fileleri havalandıran 29 yaşındaki futbolcu, Katalan ekibindeki takım arkadaşları Neymar ve Suarez ile ligin diğer yıldızlarını geride bırakırken, sezonu 1,10 gol ortalamasıyla bitirdi.



DZEKO'YA YETMEDİ



İngiltere Premier Lig'de Manchester City ile iki kez şampiyonluk sevinci yaşayan Bosna Hersekli golcü Edin Dzeko, İtalyan ekibi Roma'da geçen sezonu gol kralı olarak tamamladı ancak ligde Juventus'un üst üste altıncı şampiyonluğunu görmekten kurtulamadı.



Avrupa'nın beş büyük liginde 2,96 ile en yüksek gol ortalamasına sahip 31 yaşındaki Dzeko, 37 maçta 29 gol ve 9 asistlik performans ortaya koydu.



ŞAMPİYONLUĞA BAYERN MÜNİH AMBARGOSU



Bayern Münih'in üst üste 5'inci şampiyonluk ipini göğüslediği Bundesliga'da, 31 golle krallık yarışını Borussia Dortmundlu Pierre-Emerick Aubameyang zirvede tamamladı.



Bayern Münih'in 18 puan gerisinde ligi 3'üncü sırada bitiren Borussia Dortmund'da 27 yaşındaki Aubameyang, 32 maçta 31 gol kaydederken 2 golün de asistini yaptı.



GOL KRALLIĞI ŞAMPİYONLUĞA YETMEDİ



Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımıyla ligi 2'nci sırada tamamlayan PSG'nin yıldız futbolcusu Cavani, 36 karşılaşmada 35 gollük performans sergiledi.



PSG ile üç sezon üst üste şampiyonluk yaşayan 30 yaşındaki Uruguaylı oyuncu, ilk kez Fransa'da gol krallığına ulaştı.



TÜRKİYE'NİN EN SKORER İSMİ LOVE



Spor Toto Süper Lig'de de gol kralı üst üste ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşayan Beşiktaş'tan çıkmadı.



Ligi 40 puanla 12. sırada bitiren Aytemiz Alanyaspor'un 32 yaşındaki Brezilyalı futbolcusu Vagner Love, 23 golle krallık yarışını zirvede bitirdi. Beşiktaşlı Cenk Tosun 20 golle ikinci sırada yer aldı.