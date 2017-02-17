Göksu Deltası'nda yangın

Çok sayıda kuş türü ve bitki çeşidine ev sahipliği yapan, koruma altındaki Göksu Deltası ile Göksu Nehri kenarında yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, deltanın bulunduğu Kurtuluş Mahallesi'nin alt kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi.



İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, arazi şartlarının zorluğu ve bölgenin bataklık olması nedeniyle yangına müdahale edemedi.



Çok sayıda kuş çeşidi ve bitki türüne ev sahipliği yapan deltada ilk belirmelere göre 50 dönüm sazlık arazinin zarar gördü.



Aynı saatlerde, Sökün Köprüsü yakınlarında, sazlık ve ağaçların bulunduğu Göksu Nehri kenarında da yangın çıktı.



Buradaki yangın, Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.