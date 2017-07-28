Göksel Gümüşdağ görevi bırakıyor

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, 3 yıldır yürüttüğü başkanlık görevini bırakacağını açıklarken, diğer kulüp temsilcileri buna karşı çıktıklarını belirtti.

Vakfın Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen sezonun ilk olağan toplantısı, Göksel Gümüşdağ başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Deniz Atalay ile Süper Lig'deki diğer kulüplerin başkan ve yöneticileri katıldı. Sivasspor Kulübü ise mazeret bildirerek temsilci göndermedi.



Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Göksel Gümüşdağ, görevde bulunduğu 3 yılda önemli işlere imza attıklarını söyledi.



Başkanlığı döneminde sevgi, saygı ve birliktelik esaslarına önem verdiklerini aktaran Gümüşdağ, "Bu 3 yılda bir kez olsun sesler yükselmedi. Konuşup halledemeyeceğimiz fikir ayrılıkları oluşmadı. Toplantı katılım oranlarımız daima yüzde 90, yüzde 100 oldu." diye konuştu.



Vakfın 10 Ağustos'ta yeni başkanını seçeceğini ve kendisinin aday olmadığını aktaran Gümüşdağ, "Yeni sezon başlıyor. 3 senedir gururla üstlendiğim bu görevi tamamlıyorum. Yeni dönemde aday olmayacağımı arkadaşlarıma ilettim. 10 Ağustos Perşembe günü yapılacak bir toplantıyla yeni seçilecek başkana görevi devredeceğim. Artık benim için 'hoşçakal' deme zamanı geldi ama var gücümüzle Kulüpler Birliği için hizmet vermeye devam edeceğim. Bu vakıf, Türk futbolu için önemli ve stratejik bir değere kavuştu. Bundan sonra da etkisini devam ettirecektir. Ben sadece koltuk değiştireceğim." ifadelerini kullandı.



Göksel Gümüşdağ, toplantıda yeni sezon uygulamalarıyla ilgili aldıkları kararlara da değinerek, şunları kaydetti:



"1997 yılından beri 18 kişi olan maç kadrosunun, 21'e çıkarılmasıyla ilgili bir karar aldık. Bu kararı Sayın Demirören ile görüştüm. TFF de bu karara olumlu bakıyor. Bu konuda bir mutabakat sağlamış bulunmaktayız. Amaç, tüm oyuncuların maçın içinde olmasına ve konsantrasyonlarının daima üst seviyede tutmalarına yardımcı olmak. Bu düzenlemeyle saha zemin sulaması ve 3 kişiyle sınırlı olan saha kenarında ısınan futbolcu sayısını 5'e çıkarılması ve bu oyunculara performans antrenörünün eşlik etmesiyle ilgili karar aldık. Bu, futbolun gelişimiyle ilgili alınan en önemli kararlardan birisi."



Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in görevinden ayrılmasını değerlendiren başkan Gümüşdağ, "TFF ile Fatih Terim arasında görüşmeler vardı. Normal bir karar olabilir. Karşılıklı bir mutabakat sağlanmış ve böyle bir karar alınmış. Buna saygı duymak zorundayız. Federasyon, böyle bir kan değişikliğine ihtiyaç duymuş. Fatih Terim de Türk futboluna önemli hizmet etmiş, tarihi rekorlar kırmış bir teknik adam. Ona da bundan sonraki hayatında başarılar dileriz. Dünya Kupası'na giderken bu işle ilgili gerekli pozisyonun alınmasını ve milli takımımızın başarıya devam etmesi en büyük arzumuz." şeklinde görüş belirtti.





