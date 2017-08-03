Gökhan Gönül ameliyat edildi

Sağ kaval kemiğinde stres reaksiyonu ve kemik zarı ödemi tespit edilen milli futbolcunun 6 hafta sonra takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, sağ bacağında oluşan ağrı şikayeti nedeniyle yapılan tetkikler sonucu; sağ tibia (kaval) kemiğinde stres reaksiyonu ve kemik zarı (periost) ödemi tespit edilen Gökhan Gönül'ün, yaşadığı sorunun ileride stres kırığına dönüşmesini engellemek ve iyileşme sürecini hızlandırmak amacıyla bu sabah operasyon geçirdiği belirtildi.



Acıbadem Fulya Hastanesi'nde, Beşiktaş Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Dr. Sarper Çetinkaya tarafından ameliyatı gerçekleştirilen Gökhan Gönül'ün 6 hafta sonra takımla çalışmalara başlaması planlanıyor.



