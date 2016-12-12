Gök taşından kristal çıktı

Bilim adamları, Rusya'nın Sibirya bölgesinde 2011 yılında bulunan ufak bir gök taşı parçacığından doğal yollarla oluşmuş kuazi kristali ortaya çıkardı.

Sonuçları "Scientific Reports"da yayımlanan çalışmada, kristali analiz eden Florence, Caltech ve Princeton Üniversitesinden araştırmacılar, Rusya'nın uzak doğusundaki Khatyrka bölgesinde beş yıl önce bulunan bir gök taşına ait parçayı taramalı elektron mikroskobu kullanarak inceledi ve kuazi kristalinin sadece birkaç mikrometre genişliğindeki küçük bir örneğini keşfetti.



Daha önce bulunan iki doğal kuazi kristalinin, aynı gök taşında yer aldığını ancak farklı desenlere sahip olduğunu belirten bilim adamları, bu son örneğin, yirmi eşkenar üçgen yüzlü (icosahedral) simetriye sahip olduğunu ve bunun daha önce doğal yollardan oluştuğuna rastlanmadığını kaydetti.



Princeton Üniversitesi'nden Paul Steinhardt, "Cesaret verici olan şey, aynı gök taşından üç farklı kuazi kristali türü bulduk ve bu yeni molekül, kuazi kristali için benzeri görülmemiş bir kimyasal bileşime sahip." dedi.



Steinhardt, kristalin alüminyum, bakır ve demirden oluşan 60 noktalı döner simetri özelliği gösteren egzotik desene sahip olduğunu ifade etti.



Araştırmacılar, yıllarca yapay numuneler ürettikten sonra 2000'li yılların başında doğal yollardan oluşan ilk kuazi kristalini keşfetmişlerdi.

Kaynak: AA