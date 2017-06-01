Göçmenliğin sınırlanması ABD ekonomisine zarar verir

Milyonlarca göçmen dışarı çıkıp alışveriş yapmıyor, evde oturuyor çünkü dışarı çıkarlarsa evlerine dönememekten korkuyorlar.

ABD Merkez Bankasının (Fed) Dallas Şubesi Başkanı Robert Kaplan, ABD'de göçmenliğin sınırlandırılmasının ülke ekonomisine zarar vereceğini söyledi.



Kaplan, Dış İlişkiler Konseyinde yaptığı konuşmada, Donald Trump hükümetinin göçmenlik politikaları ve bunun Amerikan ekonomisi üzerine olası etkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.



Hükümetin göçmenlik alanına getirmek istediği sınırlanmaların ABD ekonomisini olumsuz etkileyeceğini savunan Kaplan, "Milyonlarca göçmen dışarı çıkıp alışveriş yapmıyor, evde oturuyor çünkü dışarı çıkarlarsa evlerine dönememekten korkuyorlar." ifadesini kullandı.



Kişisel harcamaların ABD ekonomisinin yüzde 70'ini oluşturduğuna dikkati çeken Robert Kaplan, göçmenlere zarar verecek politikaların ülkede kişisel harcamaları ve ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyeceğini sözlerine ekledi.