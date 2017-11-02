Göbeklitepe:Türkiye'nin Kültür Tacında Yepyeni Bir Mücevher

İngiliz ressam Ned Pamphilon'un Göbeklitepe'yi ele aldığı 70 kadar eserinin yer aldığı resim sergisi ziyarete açıldı.

İngiliz ressam Ned Pamphilon'un "Göbeklitepe:Türkiye'nin Kültür Tacında Yepyeni Bir Mücevher" adlı resim sergisi sanatseverlerle buluştu.



İstanbul ve Mustafa Kemal Atatürk temalı eserleriyle tanınan sanatçının Göbeklitepe'yi işlediği yaklaşık 70 yağlıboya tablosu, 42 Shops Art!SPACE Gallery'de ziyarete açıldı.



Pamphilon, sergiye ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Göbeklitepe'nin dünyanın en önemli keşiflerinden biri olduğunu belirterek, "Bu sergi antik bölge Göbeklitepe'yi tanıştırıyor. Oranın yaklaşık 11 bin 600 yaşında olduğu söyleniyor. Prof. Robert Schoch, Mısırdaki Giza Piramitleri'nin 5 bin yıldan yaşlı olduğunu düşünüyor. Geleneksel düşünceye göre ise piramitler 5 bin yıldan daha eski olamaz. Bu kapsamda dünyada var olan daha eski bir şey göstermek istendiğinde işte tam da burada Göbeklitepe karşımıza çıkıyor. Bu yaşı ikiye katlıyor." dedi.



Göbeklitepe'nin insanlık tarihine ışık tutacak bir anahtar olduğunu sözlerine ekleyen sanatçı, "Göbeklitepe, insanlık tarihini değerini yükselten bir işaret. Ayrıca uluslararası anlamda da antik diğer tüm kentlerle arasında bir bağ var. Peru, Bosna piramitleri, İngiltere'deki Stonehenge, Endonezya'daki antik kent de dahil, dünya genelinde tarihi yerleşim bölgeleri var. Ancak Göbeklitepe'nin arkeolojik anlamda dünyadaki en eski ve önemli bölge olduğu söyleniyor. Oyunu değiştirecek türden bir keşif ve burası, sizin ülkenizde. Türkiye olarak siz buna sahipsiniz. Gerçekten fevkalade bir şey bu." ifadelerini kullandı.



Sanatçı, Göbeklitepe'nin önemine vurgu yaparak, "Benim burada yapmaya çalıştığım şey, bu konuya biraz limon sıkarak dikkati çekmek. Buradaki resimler doğrudan Göbeklitepe'yle ilgili. Göbeklitepe'ye ilişkin yaptığım bütün resimler bu sergide yer alıyor. 2015'te, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Anıtkabir'deydim. Ertesi gün Göbeklitepe'ye ilk ziyaretimi yaptım ve bir sonraki projemin bu olmasına karar verdim. Proje ortağım Alp (Armutlu) ile konuştuk. Ben sergi için hiçbir şeye karışmadım. Ben sadece resim yaptım. Geri kalan her şeyi Alp organize etti." diye konuştu.



Sergiye destek veren İstanbul1881 Genel Müdürü Alp Armutlu da kültür sanat alanında hizmet verdiklerini aktararak, "Bu hizmeti gerçekleştirirken iki sanatçımız var ön plana çıkan. Bunlardan biri herkesin tanıdığı İngiliz ressam Ned Pamphilon. Diğeri de minyatür sanatçısı Taner Alakuş. Ned Pamphilon ile hem Atatürk temalı eserlerde hem İstanbul hem de şu an içinde bulunduğumuz Göbeklitepe, Şanlıurfa ve Harran temalı eserlerde birlikte çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Sergi 19 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.