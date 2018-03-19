Gluten Nedir ? Glutensiz Beslenme Nasıl Olur ?

İsmini sık duymaya başladığımız Gluten nedir ?

Gluten Nedir ? Glutensiz Beslenme Nasıl Olur ?

Son zamanlarda gerek televizyonlarda gerekse günlük sosyal yaşantımızda artık adını sıkça duyduğumuz bir kelime türedi, Gluten… Haliyle akıllara gluten nedir sorusu gelmeye başladı. Gluten bir protein çeşididir, buğday içinde yer alır ve un öz değerlerini en çok taşıyan protein türüdür. Gluten nedir sorusunun en kısa ve net cevabı bu olarak kabul edilebilir.

Glutensiz Beslenme Nasıl Olur ?

Günlük tükettiğimiz besinlerin arasında en çok bulunan protein türlerinden biride glutendir. Zira gluten, içinde buğday olan ve buğdaydan yapılan tüm besinlerin içinde bulunan bir proteindir. Ekmek, tam buğday ekmeği, çavdar, lavaş, bisküvi, gofret, bulgur vs. Bu ve buna benzer daha birçok ürün sayabiliriz. Anlaşılacağı üzere glutene yemeklerimizde çokça rastlamak mümkün. Ancak glutensiz beslenme son zamanlarda oldukça revaçta. Çölyak hastaları ise gluten alerjilerinden dolayı glutensiz beslenmek zorundadır. Elbette bu durum normal sağlıklı bireyler için geçerli değildir. Uzmanlar Çölyak hastalığı olmayanların glutensiz beslenmelerini pek tavsiye etmemekte. Zira gluten bir protein türüdür ve vücudumuzun bu proteine ihtiyacı vardır.

Glutensiz Beslenme Nedir ve Nasıl Olur ?

Glutensiz beslenme maalesef günümüzde oldukça zor. Çünkü hemen hemen her yemekte gluten olabiliyor. Ancak bazı firmalar glutensiz ürünler üreterek Çölyak hastalarını unutmuş değil.

Marketten bir ürün alırken o üründe gluten olup olmadığını anlamak aslında o kadarda zor değil. Aldığınız bir çikolata, peynir veya içeceğin ambalajının arkasında alerjen uyarısı olarak ”gluten içerir” yazar. Eğer alacağınız ürünün glutensiz olmasını istiyorsanız ambalajın arkasındaki içindekiler kısmını dikkatlice okumanızı tavsiye ederiz. Glutensiz beslenme nedir sorusuna cevap olarak ekleyeceğimiz birkaç husus daha var. Bunlardan biride hiçbir sebze ve meyve çeşidinde gluten olmamasıdır. Eğer Çölyak hastasıysanız tüm sebze ve meyve çeşitlerini içiniz rahat bir şekilde tüketebilirsiniz. Marketlerde satılan süt ve süt ürünlerinin çoğunda da glutene rastlanmaz.

Bu Detaylara Dikkat Edin !

Eğer gluten alerjiniz varsa veya glutensiz beslenmek istiyorsanız söyleyeceğimiz birkaç bir şey daha var. Bunlardan biri glutensiz beslenmede sıkça yapılan hatalardan olan çarpraz bulaşma. Çarpraz bulaşmaya örnek olarak evde kullanılan tencere, tava, kaşık, bıçak vs. verebilir. Eğer bir kaşıkla içinde gluten bulunan bir tencereden yemek aldıysanız o kaşığı mutlaka glutensiz bir yemeğin içine sokmamanız gerekmektedir. Zira bu bile özellikle çölyak hastalarının gluten perhizini bozmaya yetebilir. Evinizde veya bir arkadaşınızda Çölyak hastalığı varsa bu detayı kesinlikle aklınızdan çıkarmamanız gerek.

Glutensiz beslenmeyi en çok zora sokan besin ise ekmektir. Zira ekmek ülkemizde en çok tüketilen bir yiyecektir. Birçok yemeğide ekmek ile beraber yeriz. Ancak merak etmeyin. Çölyak hastaları ve glutensiz beslenmek isteyenler için başta İstanbul Halk Ekmeği olmak üzere birçok firma glutensiz ekmek üretmektedir. Migros marketlerde de glutensiz ekmeğin yanı sıra glutensiz kek ve bisküviler bulmak mümkün.

Gluten Sadece Gıdalarda Bulunmaz !

Eğer Çölyak hastası iseniz Glutenin sadece gıdaların içinde olduğunu düşünebilirsiniz ancak maalesef gluten birçok alanda daha karşımıza çıkabiliyor. Birçok kozmetik ürününde, ev temizleyici maddelerde glutene rastlamak mümkün. Bir ürün alırken o ürünün glutensiz olmasını istiyorsanız mutlaka ürünün bilgilerinin yazdığı ambalajı detaylıca okuyun. Şu bilgileri de vermemiz gerek.

– Kenarları yapışkanlı mektup zarflarında gluten vardır. Bunları yalamayın. Ayrıca Kenarları kıvrık karton bardakların kıvrık kısımlarında da gluten vardır. Bu bardakları kullanmayın.

Gluten Alerjisinde şu semptomlara rastlayabilirsiniz.

* Yorgunluk * Kabızlık * İshal * Kilo alımı * Kilo kaybı * Gaz * Karın ağrıları * Mide krampları * Mide bulantısı

Eğer sizde de yukarıda yer alan semptomlar baş gösteriyor ise mutlaka doktora gitmenizde fayda var. Yapılan araştırmalara göre Türkiye’de tanı konulamayan Çölyak hastası sayısı yaklaşık 700 bin.

Gluten nedir, glutensiz beslenme nedir ve nasıl olmalıdır sorularına cevap olarak kısa ama bilgilendirici bir makale kaleme aldık. Umarım bu makale glutenin ne olduğunu anlamada ve glutensiz beslenmenin nasıl olması gerektiği hakkında size yardımcı olmuştur.

Kaynak: ajanshaber.com