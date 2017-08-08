Gizli şampiyon bankaları geride bıraktı

İsminin açıklanmasını istemeyen bir mükellef, en fazla Kurumlar Vergisi ödeyenler listesinin zirvesini bankalardan aldı.

En fazla Kurumlar Vergisi ödeyenler listesinin zirvesinde bankaların hakimiyeti son buldu. İsminin açıklanmasını istemeyen bir Kurumlar Vergisi mükellefi, bankaları geride bırakarak ilk sıraya yerleşti.



Gelir İdaresi Başkanlığı, "2016 Vergilendirme Dönemi Kurumlar Vergisi Türkiye Geneli İlk 100 Sıralaması"nı açıkladı.



Buna göre, önceki yıllarda bankaların damga vurduğu listenin ilk sırasında isminin açıklanmasını istemeyen bir mükellef yer aldı. 2015'te listenin zirvesinde Merkez Bankası, 2014'te Ziraat Bankası yer almıştı.



Ziraat Bankası ise ikinci sıradaki yerini korudu. Bankaya 1 milyar 863 milyon 822 bin 27 lira vergi tahakkuk ettirildi.



2015 yılında listenin ilk sırasındaki Merkez Bankası, tahakkuk ettirilen 1 milyar 625 milyon 60 bin 930 lira ile 3. sırada yer aldı.



Kurumlar Vergisi rekortmenlerini, sırasıyla Garanti Bankası, Akbank, Türkiye İş Bankası, Vakıflar Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye Halk Bankası, Elektrik Üretim AŞ izledi.



Türkiye Halk Bankasının katılımıyla listenin ilk 10 sırasındaki banka sayısı 8'e çıktı.



Listede bankacılığın yanı sıra telekomünikasyon, enerji, inşaat, çimento, perakendecilik, madencilik, ve lojistik sektörlerinde faaliyet gösteren kurum ve şirketler ön plana çıktı.



Rekortmenler listesinde ilk 100'e giren kurum ve şirketlerden 27'si ise isminin açıklanmasını istemedi.