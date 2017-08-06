Giresun'da FETÖ operasyonu: 3 tutuklama
Giresun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınanlardan, adliyeye sevk edilen 3'ü tutuklandı.
Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı gerekçesiyle 3 Ağustos'ta gözaltına alınan 27 kişiden 5'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Gözaltındaki 22 kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.