Gine'de Sultan II. Abdülhamid Han Camisi açıldı

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) tarafından Gine'nin başkenti Konakri'de, Mahmut Ustaosmanoğlu adına yapımı devam eden külliye içerisindeki medrese ve II. Abdülhamid Han Camisi törenle ibadete açıldı.

İDDEF Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Ustaosmanoğlu ile Türkiye'den 180 kişilik heyetin katıldığı törene, Gine halkı büyük ilgi gösterdi.



Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende Gineli çocuklar Kur'an okuyarak, ilahiler söyledi. Şevket Ustaosmanoğlu başta olmak üzere heyetin önde gelen katılımcıları da törende katılımcıları selamladı.



Törende konuşan Gine Din İşleri Bakanı Abdulkarim Jobari ve Konakri Belediye Başkanı Süleyman Torancalu, cami açılışından dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, dünyaya Müslümanların birlik ve beraberlik içinde olduğu mesajını verdi.



İDDEF Genel Koordinatörü Mehmet Turan, külliyenin iman ve inanç temeli üzerine inşa edildiğini vurgulayarak, "Bizim heyecanımız bu yapıların bitme heyecanı değil, ehl-i sünnet anlayışının yeryüzüne yayılma heyecanıdır. Buradaki yapıları değerli kılacak olan, uygun adımlar atıp hizmet etmektir. Bir ilim merkezi olması hedeflenen Gine Mahmud Ustaosmanoğlu Külliyesi'nin açılışı tüm Afrika için bir davet ve tebliğ seferberliğidir. Bu seferberliğe herkesin desteğini bekliyoruz." şeklinde konuştu.



KÜLLİYE HAKKINDA



Konakri'de 21 bin metrekare alan üzerine inşa edilen külliye, bu alanda ülkenin en büyük kompleksi konumunda bulunuyor. Külliyenin ana bölümünü II. Abdülhamit Han Camisi oluşturuyor. Sarı kubbesi Kudüs’teki Mescid-i Aksa'nın mimarisinden esinlenerek inşa edilen II. Abdülhamit Han Camisi'nde 7 bin kişi aynı anda namaz kılabiliyor.



Afrika'nın en yoksul ülkelerinden olan Gine'de inşası devam eden kompleks, ülkedeki en büyük İslami kompleks olması ile ayrı bir önem taşıyor. Yapımı devam eden külliye içerisinde kız ve erkek medresesi, 500 öğrenci kapasiteli İslami İlimler İhtisas Merkezi, günde 100 kişi kapasiteli sağlık ocağı, günlük üç bin kişi kapasiteli aşevi ve misafirhane de bulunuyor.