İsraf ve aşırı tüketim, gıda güvenliğini tehdit ediyor

Kanada'da yapılan bir araştırma, dünyada üretilen gıdanın yüzde 20'sinin israf, aşırı tüketim ve bozulma nedeniyle ziyan olduğunu ortaya koydu.

Kanada'da yapılan bir araştırma, dünyada üretilen gıdanın yüzde 20'sinin israf, aşırı tüketim ve bozulma nedeniyle ziyan olduğunu ortaya koydu.



Edinburgh Üniversitesinden bilim adamlarının yaptığı araştırmada, dünyada üretilen gıdanın yüzde 10'unun ihtiyaç fazlası olarak tüketildiği, yüzde 9'unun ise israf edildiğini gösterdi.



Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü verilerine dayandırılan araştırmaya göre, her yıl ziyan olan milyarlarca ton gıdanın küresel çapta yetersiz beslenmeye çare olabileceği vurgulandı.

"2,1 MİLYAR TON TARIM ÜRÜNÜ BOŞA GİDİYOR"



Araştırmada, ihtiyaç fazlası tüketim ve israf nedeniyle üretimin yarısına denk gelen 2,1 milyar ton tarım ürününün boşa gittiği, hayvancılıktaki kaybın da çok yüksek olduğu vurgulandı.



Başta et ve süt ürünlerindeki talep artışının, küresel gıda sisteminde verimliliği düşüreceğine işaret eden araştırmacılar, bunun, dünyanın artan nüfusuna yeterli gıda dağılımına engel olduğu uyarısında bulundu.



Araştırmada ayrıca, artan gıda ihtiyacını karşılamanın sera etkisi yaratan gazların emisyonunu artırdığına, dünyanın su stoklarını tüketerek geri dönüşü olmayan çevresel etkilere yol açtığına dikkat çekildi.