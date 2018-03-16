Gerilim yükseliyor: Suudi Arabistan'dan flaş hamle askıya aldı

Suudi Arabistan'ın Almanya ile bir süre önce yaşanan diplomatik gerilim nedeniyle, Alman şirketlerle yapılan anlaşmaları askıya aldığı belirtildi.

Almanya'nın eski Dışişleri Bakanı Gabriel'in Lübnan'ı "Suudi Arabistan'ın piyonu" olarak nitelemesi, gerilime yol açmıştı.

Suudi Arabistan'ın Almanya ile bir süre önce yaşanan diplomatik gerilim nedeniyle, ülkede Alman şirketlerle yapılan bazı anlaşmaları engellediği belirtildi.

Bloomberg News'in konuyla bağlantılı kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Suudi Arabistan ile en büyük Avrupalı ticaret ortağı arasındaki diplomatik gerilim, iki ülke arasındaki anlaşmalara da yansıdı.

Almanya'nın eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, kasım ayında Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin istifa etme kararıyla ilgili açıklamasında, Lübnan'ı "Suudi Arabistan'ın piyonu" olarak nitelemişti. Bu açıklamaya sert tepki gösteren Riyad yönetimi, Berlin Büyükelçisini istişare için ülkeye çağırmıştı.

GEREKLİ OLMAYAN ANLAŞMALARI YENİLEMEYİN TALİMATI

Bloomberg News'e konuşan kaynaklar, Suudi yönetiminin hükümet kurumlarına Alman firmalarla "gerekli olmayan" bazı anlaşmaları yenilememe talimatı verdiğini söyledi. İki ülke arasındaki kritik iş görüşmeleri ve anlaşmaların is normal seyrinde devam ettiği belirtildi.

Askıya alınması planlanan anlaşmalar arasında, Deutsche Bank'ın ülkedeki bazı yatırımlarının da yer aldığı söyleniyor. Ayrıca Saudi Aramco'nun halka arzında bazı Alman şirketlerinin katılımının da engellenebileceği ifade ediliyor.

Öte yandan Almanya ve Suudi Arabistan arasında bir süredir devam eden gerilimin, Almanya'da yeni hükümet kurulmasıyla azalabileceği belirtiliyor.

Suudi Arabistan, Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın iktidardaki etkisini artırmasıyla daha iddialı bir dış politika izlemeye başladı.

Kaynak: ajanslar