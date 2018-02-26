Önümüzde ki günlerde kar yağışı var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Birinci Bölge Müdürü Ahmet Kocaman, İstanbul'da cuma gününe kadar soğuk havanın devam edeceğini söyledi.

İstanbul'da çarşamba günü öğleden sonra sıcaklıklar aniden inecek. Akşam saatlerinde ise karla karışık yağmur bekleniyor.

Meteoroloji tarafından alınan son tahminlere göre, soğuk ve karlı hava dalgası İstanbul' da etkisini gösterecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Birinci Bölge Müdürü Kocaman, AA muhabirine yapmış olduğu açıklamada, bölgenin yeni bir yağışlı ve soğuk hava sistemine gireceğini açıkladı.

Kocaman, Marmara Bölgesin'de Trakya'da yarından itibaren kar yağışının başlayacağını, ve çarşamba günü kıyı kesimleri hariç Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın kuzey kesimlerinde kar yağışı görülecek.

İstanbul için ise çarşamba günü yağmur görülecek. Kocaman, "Çarşamba öğleden sonra sıcaklıklar da ani bir düşüş gerçekleşecek. Akşam saatlerinde ise karla karışık yağmur bekleniyor.

Kar yağışı gece yarısına kadar Avrupa yakasında, sabah saatlerine kadar Anadolu yakasında devam edecek.

Çarşamba akşam saatlerinde başlayacak olan kar yağışı, perşembe günü sabahı sona erecek.

Kent trafiğini engelleyecek bir kar yağışı beklenmiyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Birinci Bölge Müdürü Kocaman, çok şiddetli bir kar yağışı görülmediği ve ciddi bir sıkıntı yaşanmayacağını belirterek, "Kent trafiğini engelleyecek bir kar yağışı beklenmiyor.

Çarşamba akşamı ve perşembe sabahı arasında 7-8 saatlik bir kar yağışı bekleniyor.

Sabahleyin kentin yüksek kesimlerinde kar görülebilir. Sıcaklıklarda çok ciddi düşüş yaşancak.

Sıcaklık gece eksi 2'gündüz ise en yüksek artı 2' olacak. Perşembe günü sürücülerin dikkat etmesi gereken; buzlanma ve don olayıdır. Bu hafta cumaya kadar çok soğuk hava görülecek.

Kaynak: AA