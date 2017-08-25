General, amiral terfilerinde yeni düzenleme

KHK ile albaylarla rütbe bekleme süresi üç yıldan az olan general ve amiraller, rütbe bekleme süresine bakılmaksızın ve sicil şartı aranmaksızın Yüksek Askeri Şura başkanının kararıyla şura değerlendirmesine alınabilecek.

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkartılan 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile (KHK) albaylar ve rütbe bekleme süresi üç yıldan az olan general ve amiraller, rütbe bekleme süresi bakılmaksızın ve sicil şartı aranmaksızın Yüksek Askeri Şura başkanının kararıyla Yüksek Askeri Şura değerlendirmesine alınabilecek. Bunlardan terfi ettirilenlerle kadrosuzluktan emekli edilenler rütbe bekleme sürelerini tamamlamış sayılacak.



Resmi Gazete'de yayımlanan KHK ile Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda bazı düzenlemelere gidildi. Buna göre, albay, general ve amirallerin terfi işlemlerinde değişiklik yapıldı.



Düzenlemeyle, albaylarla rütbe bekleme süresi üç yıldan az olan general ve amiraller, rütbe bekleme süresine bakılmaksızın ve sicil şartı aranmaksızın Yüksek Askeri Şura başkanının kararıyla şura değerlendirmesine alınabilecek. Bunlardan terfi ettirilenlerle kadrosuzluktan emekli edilenler rütbe bekleme sürelerini tamamlamış sayılacak.



Bir başka düzenlemeyle ise dördüncü hizmet yılını tamamlamış ve onuncu hizmet yılını bitirmemiş olan astsubaylara, kanundaki diğer şartları taşımaları durumunda yapılacak ilk astsubaylıktan subaylığa geçiş sınavına müracaat hakkı verilecek.



PİLOTLARA "YUVA"YA DÖNÜŞ YOLU



KHK ile pilotluktan ayrılan subaylara ilişkin de düzenlemeye gidildi. Ek geçici maddeyle yapılan düzenlemeye göre, fiili hizmet süresinin düşürülmesi ve pilotaj eğitimini bitirenlerin yükümlülüklerine yönelik düzenlemelerin ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan pilot subaylar, uçuş için gerekli şartları sağlamaları ve haklarında yaptırılacak güvenlik soruşturmalarının olumlu geçmesi kaydıyla ihtiyaç duyulan hava aracı tiplerinde ilgili kuvvet komutanının teklifi ve Milli Savunma Bakanı'nın onayıyla 18 yıllık yükümlülük süresini tamamlamaları için yeniden subay olabilecek.



Atanan pilotlar, emsallerinin bulunduğu rütbelere terfi ettirilecek, dışarıda geçirdikleri süreler rütbe bekleme süresinden, uçuş süreleri ise uçuş hizmet süresinden sayılacak. Pilot subayların uçuş tazminatları da uçuş sürelerine bakılmaksızın 23 uçuş hizmet yılı esas alınarak belirlenecek.



Atanan pilot subaylardan ilgili yönetmeliğe göre sağlık yeteneklerini sonradan kaybedenlerin yükümlülükleri sona erecek. Görevlendirildikleri hava aracı tipinde sağlık dışındaki nedenlerle uçuculuk niteliğini kaybedenlerle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma cezasını gerektiren disiplinsizlik suçu işleyenlerin Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesilecek ve sivil pilot sertifikaları ilişik kesme tarihinden itibaren kalan yükümlülük süresi kadar iptal edilecek.



Malullük ve ölüm hariç yükümlülük süresini tamamlamadan Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayrılanlar, nasbedildikleri yeni rütbelerinin emeklilik de dahil olmak üzere hiçbir hakkından yararlanamayacak.