Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Hatay'da

Akar, Hatay Valisi Ata'yı makamında ziyaret etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, incelemelerde bulunmak üzere geldiği Hatay'da Vali Erdal Ata'yı ziyaret etti.



Akar ve beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Genelkurmay 2. İstihbarat Analiz ve Değerlendirme Başkanı Tuğgeneral İdris Acartürk, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ile 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç, Hatay Valiliğine geldi.



Akar, burada şeref defterini imzaladı.



Ardından Vali Ata ile makamında basına kapalı olarak bir süre görüşen Akar, daha sonra Valilik binasından ayrıldı.