Genelkurmay Başkanı Akar'dan Bab açıklaması

Genelkurmay Başkanı Akar, "Bab'ın kontrol altına alınmasıyla birlikte harekatın başında planlanan hedeflere ulaşılmıştır. Müteakip süreçte hayatın normalleştirilmesi için her türlü destek sağlanacaktır." dedi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Fırat Kalkanı Harekatı'nın yönetildiği Kilis'teki harekat merkezini ziyaretinde yaptığı konuşmada, "Bab'ın kontrol altına alınmasıyla birlikte harekatın başında planlanan hedeflere ulaşılmıştır. Müteakip süreçte hayatın normalleştirilmesi ve yerel halkın güven içerisinde evlerine dönüşleri için her türlü destek sağlanacaktır." dedi.