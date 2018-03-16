Genelkurmay Başkanı AKAR: ''Afrin harekatı başarıyla devam ediyor''

-
Ekmeleddin ihsanoğlu Kalp Krizi Geçirdi, Ekmeleddin İhsanoğlu Kimdir ? Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de konuşma yapan Ekmeleddin ihsanoğlu kalp krizi geçirdi Gündem
TSK'nın gözbebeği, Afrin'e gönderildi ASELSAN Hassas Optik Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Yıldırım, "Aktif... Gündem
Köprüde büyük değişiklik... Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Bakan Arslan:"Marmaray'ı Gebze'den Halkalı'ya Marmaray... Gündem
HDP'li Tuğluk'a 10 yıl hapis cezası Eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tuğluk, "terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan yargılandığı... Gündem
Son Dakika!
- TSK'nın gözbebeği, Afrin'e gönderildi- 17:22
- Genelkurmay Başkanı AKAR'dan Afrin açıklaması- 16:15
- Çiftlik Bank Beyaz Show'da- 15:20
- Cumhuriyet gazetesi davasında flaş gelişme- 15:10
- ''İNŞALLAH BU MÜJDE BİZE YAKLAŞIYOR''- 14:02
- Doğu Guta'ya Suriye rejimi tarafından saldırı- 12:59
- TSK ve ÖSO Afrin'de- 12:54
- Türkiye, Rusya, İran zirvesi tarihi belli oldu- 12:51
- Atina Darbeci Askerler için karar verdi...- 12:49
- AYM, Şahin Alpay için 2. kez ihlal kararı verdi- 12:19
16 Mart 2018 16:15 | Son Güncelleme: 16 Mart 2018 16:45
Yorum yazma kurallarını kabul ediyorum.
Yorum Yap
- Çiftlik Bank için devreye girdi
- TSK Afrin'e havadan bildiri attı
- Afrin'de 2 köy ve 2 tepe alındı
- 10 bin Polis alımı yapılacak
- Titan Kenan'da çiftlik bank şoku! Böylesini görmedim
- Baş ağrısıyla gittiği hastaneden beyinsiz olduğunu öğrenerek çıktı!
- Operasyondan evvel poz veren teröristlerin hepsi öldürüldü
- Tam 35 bin terörist, o tünellerin içinden geçip Türkiye'ye sızacaktı
- Dolar kritik seviyeyi aştı!
- Çiftlik Bank Beyaz Show'da