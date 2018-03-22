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22 Mart 2018 12:59 | Son Güncelleme: 22 Mart 2018 13:03

Genelkurmay Başkanı Akar Suriye Sınırında

Orgeneral Akar, Kilis'te sınır birliklerinde incelemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Akar Suriye Sınırında

 Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kilis'te sınır birliklerini denetledi.

Orgeneral Akar, beraberindeki askeri heyetle sınır birliklerinde incelemelerde bulundu.

İlk olarak Öncüpınar Gümrük Kapısı yakındaki birlikleri denetleyen Akar, bölgedeki gelişmelere ilişkin bilgi aldı.

Akar, buradaki incelemenin ardından beraberindekilerle helikopterle Gaziantep'in İslahiye ilçesine hareket etti. 


Kaynak: AA

Etiketler: HulusiAkar


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