Genelkurmay: 99 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığınca, teröristle mücadele harekatı kapsamında, geçtiğimiz hafta içinde gerçekleştirilen operasyonlarda 99 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, 24-30 Mart tarihlerindeki terörle mücadele operasyonlarına ilişkin bilgi verildi.



Bölücü örgütün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması nedeniyle büyük önem taşıyan özellikle Şırnak, Hakkari, Mardin, Diyarbakır, Bitlis ve Ağrı'da başlatılan operasyonlara aralıksız devam edildiği belirtilen açıklamada, son bir haftada 99 teröristin etkisiz hale getirildiği, 52 piyade tüfeği, 109 el bombası, bir havan, bir uçaksavar makineli tüfek, 5 roketatar ele geçirildiği kaydedildi.



GELİR KAYNAKLARINA DA DARBE VURULDU

Yapılan operasyonlar, terör örgütünün gelir kaynaklarına da ağır darbe vurdu.



Operasyonlarda arananlar listesinde terör nitelikli ikiz plaka kaydı bulunan bir araç ele geçirilirken, hudut hattında alınan tedbirler sonucu 839 kilogram esrar, 4 bin 550 litre akaryakıt ve 50 bin 560 paket kaçak sigara ele geçirildi.