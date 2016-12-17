Genelkurmay şehit ve yaralı sayısını açıkladı

Genelkurmay Başkanlığınca, bugün 08.45 sularında Kayseri Komando Tugay Komutanlığından izine çıkan er ve erbaşları taşıyan araca yapılan bombalı araç saldırısında, 13 askerin şehit olduğu, 48 askerin yaralandığı bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "17 Aralık 2016 Cumartesi günü saat 08.45 sularında Kayseri Komando Tugay Komutanlığından izine çıkan er ve erbaşları taşıyan araca yapılan bombalı araç saldırısında, 13 kahraman personelimiz şehit olmuş, 48 kahraman personelimiz yaralanmıştır." denildi.



Yaralıların bölgedeki hastanelere sevk edilerek tedavilerine başlandığı belirtilen açıklamada, menfur saldırıda sivil vatandaşların da yaralanmış olabileceğinin değerlendirildiği bildirildi.



Açıklamada, "Alçakça ve kalleşçe düzenlenen bu saldırıyı şiddetle lanetliyor, saldırıda hayatını kaybeden kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri personeline ve yüce Türk milletine başsağlığı, yaralı kahraman silah arkadaşlarımıza ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA