Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç'tan Arda Turan'a destek

Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, "Arda Turan, Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli sporculardan biri. Hata yapmış olabilir. Keşke olmasaydı, ben isterim ki mahremiyet içerisinde halletsinler." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, A Milli Futbol Takımı'nda yaşananların herkesi üzdüğünü belirterek, "Arda Turan, Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli sporculardan biri. Türkiye'nin önemli bir markası. Hata yapmış olabilir. Keşke olmasaydı, ben isterim ki mahremiyet içerisinde halletsinler." dedi.



TRT Spor'a konuk olan Bakan Kılıç, A Milli Futbol Takımı'nın seyahati sırasında yaşanan olayları değerlendirdi.



Yaşananlara çok üzüldüğünü söyleyen Kılıç, "Fatih Terim, milli takımımızın teknik sorumlusu, Türkiye'nin önemli bir markası. Arda Turan yine aynı şekilde milli takımımızın kaptanı ve Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli sporculardan biri. Ülkemizi dünyanın önemli takımlarından birinde temsil ediyor. Türkiye'nin önemli bir markası. Hata yapmış olabilir. Keşke olmasaydı, ben isterim ki mahremiyet içerisinde halletsinler. Bu olayların yaşanmış olması hepimizi üzdü, herkes bunda hemfikir." diye konuştu.



Bakan Kılıç, Arda Turan'ın milli takımı bırakmasıyla ilgili de şunları kaydetti:



"Arda, bu şekilde bir şey yapmasa daha iyiydi. Arda'nın milli duygularından hiçbir şüphe duymuyorum. Yaptığı hatalar var, bunu açık açık konuşacağız. Arda'yı çok severim, aramızda ailelerimiz açısından da bir hukuk vardır. Ama insandır hata yapabilir. Keşke olmasıydı. Bu anlamda ileriye dönük belki bir takım çalışmalar olabilir."



Milli takımda yaşananların gündeme çok fazla gelmemesi gerektiğine işaret eden Kılıç, "Bu takımın içinde hocayla talebesi arasındaki bir konu. Bırakın kendi aralarında konuşsunlar. Şimdi kimisi diyor ki kırıldım, öbürü diyor ki öyle oldu. Bunları mahremiyet içinde halletsinler. A Milli Futbol Takımı'ndaki yaşanan olaylar, tabii ki insanların dikkatini çekiyor. Ancak yangına da körükle gitmeyeceğiz. Ay-yıldızlı bayrağın temsil edilmesi bir ayrıcalıktır. Bu ayrıcalığı yakalamış olan kardeşlerimizin de ona uygun şekilde hareket edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.



"ANTALYA STADI'NIN ÇİMİ YANDI"



Bakan Kılıç, Eskişehir'de oynanan Türkiye Kupası finali ile Antalya'da yapılan TFF 1. Lig play-off finalinde yaşanan tribün olaylarına sert tepki gösterdi.



Her iki maçta ortaya çıkan görüntüyü "rezillik" olarak nitelendiren Kılıç, şöyle devam etti:



"Antalya Stadı'nın çimi yandı, kimin hakkı var bunu yapmaya? Bunlar milli servet. Lavaboları, koltukları kırmışlar. Bunu kabul etmiyorum. Türkiye Futbol Federasyonunun sorumluluk alanında bu. Aynı zamanda Valilikle alakalı İl Güvenlik Kurulu var. Orada yapılacak olan çalışmalarla ilgili federasyonun komiteleri var. Bir özel güvenlik görevlisi maçtan 3 saat önce bir tweet attı; 'Ben geliyorum şu kapıda olacağım, sizi içeri alacağım.' O kişi maçtan 2 saat 45 dakika önce yani tweeti attıktan 15 dakika sonra uzaklaştırıldı. Biz bu kadar yakın takip ettik bu işleri ama ona rağmen içeri bir şeyler girdi. Kapılarda yakalananları gördünüz. Valilik soruşturmayı yürütüyor, biz de yürütüyoruz. Bu görüntüler bir rezilliktir."



Kılıç, olayların önlenmesi için sert tedbirler alacaklarının altını çizerek, "Kanuni değişiklik gerekiyorsa kanuni değişiklik... Kamera bunları tespit etti. Sahaya yabancı madde atmaktan tespitleri yapıldı. Savcılarımıza, adalete büyük görev düşüyor. Bunlar olduğu zaman, bunlar acımayacak. Geçen sezon sahaya giren bir kişiyi yönetici gitti karakoldan aldı. Bunu da kahramanlık gibi koydu ortaya, bu olmaz. O kişi şu anda yönetimde değil, bildiğim kadarıyla istifa etmek zorunda kaldı. Demek ki bazı sert değişiklikler yapmamız gerekecek hiç kusura bakmasınlar. Bu adamlarla ilgili işlemlerin yapılması lazım. Bunlar taraftar falan değil. Stada gelmesinler, bunlar vandal. Devlet olarak 300 milyon lira harcayacağım o stadı yapacağım, bu adam da gelecek orada onu kıracak, dökecek. Kusura bakma yok öyle bir şey." şeklinde konuştu.



"SAMSUN, İŞİTME ENGELLİLER OLİMPİYATLARI'NA HAZIR"



Bakan Kılıç, Samsun'un ev sahipliğinde 18-30 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları'nın hazırlıklarının büyük ölçüde tamamlandığını dile getirdi.



İki tesisle ilgili son rötuşların yapıldığının bilgisini veren Kılıç, "Samsun, tesis açısından şu anda hazır durumda. Şehrin kendisi de gerçekten artık oyunlara hazırlanmış vaziyette. İnşallah, 18 Temmuz'da bu organizasyon başlıyor. Şehir hazır, vatandaşlarımız hazır, maskotumuz da artık sokaklarda geziyor. Büyük bir organizasyon. Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en büyük organizasyonlardan birisi olacak." değerlendirmesini yaptı.



