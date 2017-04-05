Gençliğini karartan uyuşturucuyla 'eğitmenlik' yaparak savaşıyor

Madde bağımlısı gençlere hizmet veren Kurtuluş Vakfının Balıkesir'in Edremit ilçesindeki eğitimlerine katılan Deniz Demir, 25 yıl kullandığı uyuşturucudan kurtulmanın yollarını anlatıyor.

Madde bağımlısı gençlere hizmet veren Kurtuluş Vakfının Balıkesir'in Edremit ilçesindeki eğitimlerine katılan Deniz Demir, 25 yıl kullandığı uyuşturucudan kurtulmanın yollarını anlatıyor.



Merkezi Ankara'da bulunan vakfın Edremit'teki programlarında eğitmenlik yapan Demir, ikinci hayatını yaşadığını söyledi.



Madde bağımlılığından kurtulmak için birçok yol denediğini, ancak "ilaçsız yöntemi" gördüğünde şaşırdığını ifade eden Deniz Demir, 4 aylık eğitim sürecinin ardından madde bağımlılığından kurtulduğunu, ardından da aynı sorunu yaşayan kişilere yardımcı olmak amacıyla eğitmen olmaya karar verdiğini anlattı.



Şimdilerde vakıfta hayat tecrübesini ve aldığı eğitimi gençlere aktaran Demir, şunları kaydetti:



"Uyuşturucuya yaklaşık 10 yaşında başladım ve 35 yaşımda 'Narconon Programı' (İlaçsız uyuşturucu rehabilitasyon programı) sayesinde bıraktım. Türkiye'deki Narconon eğitimimi tamamladıktan 3 yıl sonra, 2015'te Danimarka'ya gidip bir aylık bu programla ilgili uzmanlık eğitimi aldım. Şimdi profesyonel olarak, burada madde bağımlısı kardeşlerime yardımcı oluyorum. Günde yaklaşık 10 saat eğitimle, tecrübelerimi ve aldığım eğitimi buradaki kardeşlerime aktarıyorum."



Deniz Demir, bağımlılarda vücudun direncini vitamin, mineral takviyesiyle dengelediklerini belirterek, vücutta biriken zehrin, toksik maddelerin de sauna yardımıyla dışarı atılmasına yardımcı olduklarını aktardı.



"HEPSİ BİRER ÖĞRENCİ"



Kurtuluş Vakfı Başkan Yardımcısı Selenay Külhan ise vakıfta kesinlikle ilaçlı bir tedavi uygulanmadığını, hatta gelen kişileri eğitim aldığı için "öğrenci" olarak tanımladıklarını vurguladı.



Katılımcılara asla "hasta" diye hitap etmediklerini dile getiren Külhan, şunları kaydetti:



"Eğitime gelen madde bağımlıları 4 aylık süreçten geçiyor. Burada hiçbir şekilde ilaç kullanmıyoruz, sadece eğitim veriyoruz. Tedavi hastanelerde yapılıyor, bizim bir tedavi verme görevimiz yok. Burada eğitim alıyorlar. Bu eğitimde maddeden nasıl uzak duracakları, kendilerini nasıl kontrol edecekler, yeni bir hayata nasıl hazırlanacaklar, dürüstlük, etik, ahlak nedir bunları öğretiyoruz. Başarı oranımız yüzde 84. Eğitmenlerimizin tamamı önce burada bir aylık süreçten geçiyor ve daha sonra yurt dışı eğitimlerini tamamlayıp burada kardeşlerimize yardımcı oluyorlar. Buranın kapasitesi 40. Şu an 20 öğrencimiz eğitim alıyor. Üst yaş sınırımız yok ama 18 yaşından büyük olmaları gerekiyor."



Vakıftaki eğitimlere katılan 25 yaşındaki C.D. ise madde bağımlılığı nedeniyle çok sıkıntı çektiğini, 10 yıldır kullandığı uyuşturucu madde yüzünden bazı dönemlerde kendini bile tanıyamadığını ifade etti.