Gençlerden Sporun Hamisi Başkan Cahan’a Büyük Destek

Uşak Atatürk Spor Salonu’nda okul müdürlüklerine, spor kulüplerine, muhtarlıklara ve sivil toplum kuruluşlarına spor malzemesi dağım töreni gerçekleştirildi.

Basketbol potası, voleybol filesi ve direği, masa tenisi ekipmanları, top, eşofman ve benzeri yardımları içeren dağıtım töreninde gençler UTAŞ Uşakspor ve Muratbey Uşak’a büyük destek verdi. Şehirdeki spor ateşinin alevlenmesinin en büyük mimarı Başkan Nurullah Cahan’ın konuşmasına alkışlarla eşlik eden gençler, spordaki başarının kentteki etkisini ortaya koydu.



Uşak’ın spor şehri olduğunu ve sporun başkenti olacak başarıları barındırdığını belirten Başkan Nurullah Cahan, Cumartesi günü oynanan Çorum Belediyespor maçına atıfta bulundu. 7 Puan farkla liderliğin sürdürüldüğünü belirten Başkan Cahan’ın “Sezon sonunda ikinci lige çıkacak mıyız?” sorusuna alkışlarla karşılık veren gençler, basketbol ve ata sporu ciride yönelik açıklamalarda da aynı şekilde destek verdi.



Başkan Nurullah Cahan, ciritte de ikincilik ve üçüncülük elde edildiğini, hedefin bu yıl şampiyonluk olduğunu aktardı. Uşak’ın spordaki başarısının en büyük kaynağı olarak gençlerdeki inanç ve azimi işaret eden Cahan, Uşak Belediyesi’nin her zaman genç sporcuların yanında olduğunu belirtti. Sporun her dalında Uşak’ın temsil edileceğini ve bayrağın yukarılara taşınacağını ekledi.



Daha sonra başarılı sporcuların altın ödülünü veren Belediye Başkanı Nurullah Cahan, ayrıca okullara verilecek spor ekipmanlarını da teslim etti.