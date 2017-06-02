Gençlerbirliği evinde yendi
Spor Toto Süper Lig'in son ve 34. haftasında Gençlerbirliği, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 1-0 yendi.
Gençlerbirliği-Kasımpaşa maçının 15. dakikasında Vedat Muric'in pasında sağ çaprazdan topla Kasımpaşa ceza alanına giren Rantie'nin sert şutunda kaleci Eray Birniçan, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
45. dakikada ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Anıl Karaer'in Kasımpaşa ceza alanın solundan yaptığı ortada Vedat Muric meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi: 1-0
Maçın ilk yarısı Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
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İkinci yarı
48. dakikada Khalili'nin soldan kullandığı kornerde iyi yükselen Vedat Muric'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
61. dakikada Khalili'nin kullandığı kornerinde iyi yükselen Luccas Claro'nun kafa vuruşunda kaleci Eray Birniçan, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
73. dakikada Gençlerbirliği ceza alanında oluşan karambolde topla buluşan Eduok'un yakın mesafeden vuruşunda açıyı iyi kapatan kaleci Nihat Şahin gole izin vermedi.
Karşılaşma Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.