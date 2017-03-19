Gençlerbirliği evinde galip

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi.

Karşılaşmanın 5. dakikasında Ahmet Oğuz'un Çaykur Rizespor ceza alanının sağından yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Aydın Karabulut, uygun durumdaki Muric'i gördü. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak direğe de çarparak az farkla yandan auta gitti.



26. dakikada Robin Yalçın'ın ceza alanı sağ çaprazından ortasında uygun durumdaki Edomwonyi topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla direğin yanından oyun alanını terk etti.



28. dakikada Özgür Çek'in Gençlerbirliği ceza alanı dışından sol çaprazdan kullandığı serbest atışta meşin yuvarlak az farkla kale direğinin üstünden auta çıktı.



35. dakikada Serdar Gürler'in kafa pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Ahmet Oğuz'un bekletmeden sert vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.



Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.



Karşılaşmanın 2. yarısındaki ilk önemli pozisyonda Gençlerbirliği golü bularak 1-0 öne geçti. 52'nci dakikada Selçuk Şahin'in pasında ceza alanı dışında sol çaprazda topla buluşan Aydın Karabulut, sağ ayağıyla yaptığı güzel vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden filelerle buluşturdu.



61. dakikada Recep Niyaz'ın ceza yayı üzerinden plase vuruşunda, top az farkla direğin yanından auta gitti.



78. dakikada Recep Niyaz'ın kullandığı serbest atışta Gençlerbirliği kalecisi Hopf, son anda köşeden topu kornere çeldi. Süleyman Koç'un kullandığı köşe atışında ceza alanında iyi yükselen Oboabona'nın kafa vuruşunda kaleci Hopf'un müdahale ettiği top üst direkten oyun alanına döndü. Altıpas üzerinde Saadane'nin ayak koyduğu meşin yuvarlağı Hopf, çizgi üzerinde kontrol etti.



Maç, Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



Stat: Ankara 19 Mayıs



Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun



Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Luccas Claro, Palitsevich, Uğur Çiftçi, Selçuk Şahin, Murat Duruer, Serdar Gürler, Khalili (Dk. 89 Bady), Aydın Karabulut (Dk. 72 Rantie), Muric (Dk. 58 Milinkovic)



Çaykur Rizespor: Diallo, Orhan Ovacıklı (Dk. 71 Tuszynski), Saadane, Oboabona, Dhurgham İsmail, Robin Yalçın, Petrucci, Ahmet İlhan Özek (Dk. 56 Oğuz Han Aynaoğlu), Özgür Çek (Dk. 56 Süleyman Koç), Recep Niyaz, Edomwonyi



Gol: Dk. 52 Aydın Karabulut (Gençlerbirliği)



Sarı kartlar: Dk. 61 Saadane, Dk. 90+2 Tuszynski (Çaykur Rizespor), Dk. 85 Murat Duruer (Gençlerbirliği)