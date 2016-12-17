Gençler çevik kuvvetle karşılaştı

Adana'da gençlerle çevik kuvvet polisleri halı sahada maç yaptı.

Adana'da, AK Parti Gençlik Kolları üyeleri ile Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polisler halı sahada maçı yaptı.



AK Parti Gençlik Kolları tarafından organize edilen maçı, çevik kuvvet polisleri 5-4 kazandı.



Karşılaşmanın sonunda çektirilen toplu fotoğrafın ardından AK Partili gençler, polislere baklava ikram etti.



AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Alper Güler, İstanbul'daki terör saldırısında şehit olan polislere ve sivil vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.



Polislerin yanında olduklarını göstermek amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirten Güler, "AK Gençlik ailesi olarak polisimizin yanındayız. O hain teröristler şunu bilsin ki; bu millet olduğu sürece hiçbir şekilde başaramayacaklar. Çünkü bu millet güvenlik güçlerinin her zaman yanındadır." dedi.

Kaynak: AA