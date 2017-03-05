GENÇDES başvuruları yarın sona erecek

Kültür ve Turizm Bakanlığının genç sanatçıların desteklenmesi için başlattığı GENÇDES Projesi'ne başvurular yarın sona erecek.

Gençlerin kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılımını artırmak amacıyla gerçekleştirilen ve başvuruları 30 Ocak'ta başlayan GENÇDES Projesi'ne 6 Mart'a kadar müracaat edilebilecek. Başvurular Bakanlığın internet sitesi üzerinden yapılacak.



Proje kapsamında bu yıl "Eser Üretim Desteği", "Etkinlik ve Proje Desteği" ve "Sanatsal Faaliyet Desteği" başlıklarında, 14-29 yaş arası gençler ile gençlere ve çocuklara yönelik etkinlik ve projeler yapan gerçek ve tüzel kişilere destek verilecek.



Proje için Bakanlık bütçesinden 53,6 milyon lira kaynak ayrıldı.



2016'da başlatılan GENÇDES Projesi kapsamında geçen yıl 91 projeye 8,3 milyon lira destek verilmişti.