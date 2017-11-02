"Genç mucitler" bilim şenliğinde hünerlerini sergiledi

TÜBİTAK'ın katkılarıyla Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nce düzenlenen etkinlikte, lise ve üniversitesi öğrencileri, fizik, kimya, biyoloji, matematik, tarih, coğrafya, astronomi, robotik ve teknoloji alanındaki buluşlarını sundu

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 4007 Programı kapsamında Trakya Üniversitesi (TÜ) Eğitim Fakültesi'nce, Sultan II. Bayezid Külliyesi ve Sağlık Müzesi'nde "Edirne Bilim ve Teknoloji Şenliği" düzenlendi.



Kentteki lise ve üniversite öğrencileri, "Edirne Bilim ve Teknolojiyle Buluşuyor Projesi" kapsamında fizik, kimya, biyoloji, matematik, tarih, coğrafya, astronomi, robotik ve teknoloji alanındaki buluşlarını sergiledi.



Edirne Valisi Günay Özdemir, burada yaptığı konuşmada, bu tür faaliyetlerin üniversite ve şehri buluşturduğunu söyledi.



Bilim şenliklerinin gelecek nesillere de çok güzel eğitim ve çalışma imkanı sağladığını belirten Özdemir, "Bilim şenliklerini iki günlük etkinlik olarak değil de öğrencilerin bir yaşam alanı bir eğitim alanı olarak düşünülmelidir. Bilim şenlikleriyle ilgili sürekli bir yer planlanırsa öğrenciler için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Bundan sonraki adım böyle bir merkezin oluşması olmalıdır. Çalışmalara da inşallah başlayacağız." diye konuştu.



TÜ Rektörü Erhan Tabakoğlu da bilim ve teknoloji şenliklerinde genç dimağlara çok güzel mesajlar verildiğini ifade etti.



TÜBİTAK'ın Türkiye'de genç mucitlerin yetişmesi açısından önemli adımlar attığını vurgulayan Tabakoğlu, ülkedeki yeni buluşların da bilim ve teknoloji geleceği açısından umut verici olduğunu kaydetti.



"BİLİM UYGULAMA SONUCU ORTAYA ÇIKAR"



TÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıdvan Canım ise bilimin en önemli özelliğinin uygulama olduğunu belirtti. Bilimin uygulama sonucu ortaya çıktığını dile getiren Canım, "Gençlerimiz, öğrencilerimiz burada iki gün boyunca buluşlarını, fikirlerini sergileyecek. Arkadaşlarıyla fikir alışverişinde bulunacaklar. Bilimin uygulama alanı en geniş şekilde görülmüş olacak." dedi.



TÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eylem Bayır ise öğrencilerin farklı bilim ve teknoloji alanlarında 93 çalışma sergilediğini anlattı. Öğretim üyesi ve öğrencilerin arasında bulunduğu 250 kişinin bilim şenliği için 2 aydır hazırlandığını söyleyen Bayır, 7'den 70'e herkese hitap eden çalışmalar olması dolayısıyla şenliğin halka açık olduğunu kaydetti.



Üniversite öğrencisi ve genç bilim insanlarından Ayşe Ekan da şenliğin hem üniversiteliler hem de ziyarete gelen kreş ve ilkokul çağındaki öğrenciler için yararlı olduğunu ifade etti.



Şenliği ziyarete gelen Meriç İlköğretim Okulu Öğrencisi İklim Su da gelecekte bilim insanı olmak istediğini anlattı. Kendisi de gözlük kullandığı için gözlüklü kişilerin yağmur yağdığında zorluk çektiğini dile getiren Su, gelecekte gözlükler için silecek sistemi yapmayı hayal ettiğini kaydetti.



Şenliği, Edirne Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, TÜBİTAK gözlemcisi ve öğrenciler ziyaret etti.



Bilim ve teknoloji şenliği yarın sona erecek.