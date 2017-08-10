Gemide kalp krizi geçiren Hindistanlı öldü

Bartın'ın Amasra ilçesi açıklarında Marshall Adaları bayraklı kuru yük gemisinde kalp krizi geçiren Hindistan uyruklu kişi hayatını kaybetti.

Bartın'ın Amasra ilçesi açıklarında Marshall Adaları bayraklı kuru yük gemisinde kalp krizi geçiren Hindistan uyruklu kişi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, sahile 21 mil uzaklıktaki "Emerald Stars" isimli geminin personeli Hindistan uyruklu Samarat Deshmukh Vınayakrao kalp krizi geçirdi.



Bunun üzerine gemi kaptanı, Batı Karadeniz Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan tıbbi tahliye talebinde bulundu.



Amasra sahilinden hareket eden TCSG-64 ve TCSG-22 botları 112 Acil Sağlık ekiplerini de alarak gemiye intikal etti.



Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Vınayakrao’nun hayatını kaybettiği belirlendi.



Vınayakrao'nun cenazesi, TCSG-64 botu ile Amasra Limanı’na intikal ettirilerek işlemlerinin ardından Ankara Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.