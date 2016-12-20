Geliri yılbaşına kadar şehit yakınları ve gazilere aktarılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yılbaşına kadar diyoruz ki; buranın (Avrasya Tüneli) ücreti 15 lira olsun. Ama bu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığındaki şehitlerimize yönelik o hesaba girecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yılbaşına kadar diyoruz ki; buranın (Avrasya Tüneli) ücreti 15 lira olsun. Ama bu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığındaki şehitlerimize yönelik o hesaba girecek. 15 liradan o güne kadar bu geçişler yapılacak ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığındaki şehit ve gazilerimize yönelik hesapta bu para toplanmış olacak." dedi.

Kaynak: AA