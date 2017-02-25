Gelin kaynana kol kola okul yolunda

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir gelin ile kaynanası, okuma yazma öğrenmek için aynı kursa gidiyor.

Yarsuat Mahallesi'ndeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda açılan okuma yazma kursuna ev kadınları yoğun ilgi gösteriyor.



Çeşitli nedenlerden dolayı okuma yazma öğrenemeyen ve günlük yaşamlarında pek çok sorunla karşılaşan kadınlar, çocuklarının eğitim gördüğü okulda açılan kursa katılarak okumanın yaşı olmadığını kanıtlıyor.



Kursiyerlerden evli ve 4 çocuk annesi 30 yaşındaki Gülşen Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailevi nedenlerden dolayı okuma yazma öğrenemediğini, günlük yaşamında bunun eksikliğini yaşadığını belirtti.



Her zaman okula gitmenin hayalini kurduğunu ifade eden Toprak, "Geçmişte kız çocuklarının okutulmasına sıcak bakılmadığı ve sürekli tarlalarda çalıştığım için ailem okula göndermedi. Evlendim 4 çocuğum var ancak okuma yazma bilmediğim için günlük yaşantımda çeşitli sorunlarla karşılaşıyorum. Okulda öğretmenlerinin çocuklarıma verdiği ödevlere yardımcı olamamanın hayal kırıklığını yaşıyorum." dedi.



- "KAYNANAMLA OKUMA YAZMA ÖĞRENİYORUM"



Çocuğunun eğitim gördüğü okulda açılan kursa bazı komşularının da katıldığını dile getiren Toprak, şunları aktardı:



"Kaynanam Güllü Toprak'ın da okuma yazması yok. Onu da ikna ettim. Kursa birlikte gidiyoruz. Kaynanamla okuma yazma öğreniyorum. Günümüzde gelin kaynanalar anlaşamazlarken, birbirlerini çekemezlerken, biz kol kola ve heyecanla okul yolunu birlikte tutarak aynı sırada eğitim görüyoruz. Kimse cahil kalmasın. Okuluma zamanında geliyorum. Ders verildiğinde evde de çalışıyorum. Okumanın yaşı olmaz."



46 yaşındaki Güllü Toprak ise yaşıtları gibi evlerinde oturup örgü örmek veya torunlarını sevmek yerine geliniyle birlikte okuma yazma öğrendiğini söyledi.



Geliniyle birlikte aynı sırada eğitim gördüğünü belirten Toprak, "İlkokul öğrencileri gibi tahtaya kalkarak öğretmenlerinin sorduğu sorulara cevap veriyorum. Okuma yazma öğrenmenin yaşı olmaz." dedi.