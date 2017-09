Gelibolu'daki şiddetli yağış

İlçede, dün etkili olan şiddetli yağışın ardından Yeniköy Bahçeler mevkisindeki balıkçı barınağında hasar tespit ve temizlik çalışması başlatıldı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, dün etkili olan şiddetli yağışın ardından Yeniköy Bahçeler mevkisindeki balıkçı barınağında hasar tespit ve temizlik çalışması başlatıldı.



Gelibolu Belediyesi tarafından bölgeye gönderilen iş makineleri tarafından denizden çıkarılan 30'a yakın tekne ile içleri balçıkla dolan tekneler temizleme işlemine alındı. Tekne sahipleri sulara gömülen iskeleler, balık ağları ve su motorlarını da yeniden çalışabilir hale getirmek için mücadele veriyor.



İki teknesinin yağıştan battığını belirten Bekir Gül, yaptığı açıklamada, büyük bir felaket yaşadıklarını söyledi.



Gül, devletin tüm imkanlarıyla destek verdiğini vurgulayarak, "Başta AFAD olmak üzere tüm yardım ekiplerine teşekkür ediyoruz. Burada balıkçılık ile geçinen insanlarız. Bütün ekipman zarar gördü. Ama her şey Allah'tan. Büyük bir afet yaşadık. Allah daha büyüğünden korusun." dedi.



Görkem Seven ise suya batan teknelerini, Gelibolu Belediyesinden gelen kepçeler ile kurtardıklarını söyledi.



Seven, 30'a yakın teknenin bu yağıştan zarar gördüğünü belirterek, "Sahil çökünce burada ne varsa denize gitti. Yazlıkçıların dere yatağını bozmasıyla su yerinden akmadı ve buraya ulaştı. Bu nedenle de şiddetli yağış bizi bu hale getirdi." diye konuştu.



Tekne sahiplerinden Sezgin Zorlu, en kısa sürede toparlanmak ve denize açılmak istediklerini belirtti.



Turgay Susu ise "Ben dün İstanbul'daydım. Olayın yaşanmasının ardından arkadaşlarım aradı. Hemen buraya geldim. Teknelerimiz, balık ağlarımız her şeyimiz perişan oldu. Tekneleri sudan kurtardık, şimdi temizliğe başladık. Motorları çalışır hale getirip denize çıkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.