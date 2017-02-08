Geleceğini düşünen "hayır" demeli

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Başkanlık rejimi parti değil, memleket meselesidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve çocuklarının geleceğini düşünen her vatandaş 'hayır' demelidir." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabı üzerinden, anayasa değişikliği referandumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Anayasa değişikliğini 'istikrar için yapıyoruz' diyen AKP Hükümeti, bu sözleriyle 15 yıldır Türkiye'yi yönetemediğini itiraf etmektedir." ifadesini kullandı.



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, açıklamasında şunları kaydetti:



"Başkanlık rejimi parti değil, memleket meselesidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve çocuklarının geleceğini düşünen her vatandaş 'hayır' demelidir. Biz neden 'hayır' dediğimizi anlatırken iktidarın tek yaptığı 'hayır' diyenleri karalamak. Çünkü bu anayasaya 'evet' demenin hiçbir mantığı yok. Dış politikayı ve ekonomiyi batıran, terörü hortlatan, devleti FETÖ'ye teslim eden, aklın tek başına ülkeyi yönetmesine sonuna kadar hayır."



"BU HUKUKSUZLUK SON BULMALIDIR"



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada, son yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevden çıkarmalara tepki göstererek, "Sebep oldukları felaketi fırsat bilip, FETÖ bahanesiyle ve KHK sopasıyla muhalifleri susturmak istiyorlar. Bu hukuksuzluk son bulmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.