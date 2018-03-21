"Geleceğin Sineması"na başvurular devam ediyor

Bu yıl 15'inci kez gerçekleştirilecek yarışmaya son başvuru tarihi 30 Mart olarak belirlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Beyoğlu Belediyesi ve Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğiyle düzenlenen "Geleceğin Sineması" yarışmasına başvurular 30 Mart'a kadar devam edecek.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, yarışma, Türkiye'de öğrenim gören sinema öğrencilerinin kısa film projelerini hayata geçirmeleri ve kaliteli filmler yapmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştiriliyor.

Bu yıl 15'incisi düzenlenen yarışma kapsamında 20 kısa film beyaz perdeye aktarılacak.

Başkanlığını yönetmen Abdullah Oğuz'un üstlendiği yarışmanın jürisi Vildan Atasever, Caner Özyurtlu, Zafer Külünk, Ceylan Özgün Özçelik, Serdar Kökçeoğlu ve Selçuk Yavuzkanat'tan oluşuyor.

Filmlerin son teslim tarihi 8 Haziran olarak belirlenen yarışmada kazanan projeler 19 Haziran'da açıklanacak.

Değerlendirme sonucu 20 projeye toplamda 60 bin Türk Lirası ödül verilecek. İlk 3'e giren projelere ise post prodüksiyon desteği sağlanacak.

Kaynak: AA