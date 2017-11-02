Geleceğin komutanları MSÜ'de yetişecek

"Geleceğin komutanı sen ol" sloganıyla kapılarını açan, Başbakan Binali Yıldırım'ın katılacağı törenle de akademik yıl açılışı gerçekleştirilecek Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), Türk Silahlı Kuvvetleri'ne komutanlar yetiştirecek.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin ardından, harp okulları ve askeri liselerin kapatılmasının gündeme gelmesi üzerine yeni bir düzenlemeye gidildi. Bu kapsamda, "Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair", 25 Temmuz 2016 tarihli, 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) kuruldu. Aynı KHK ile Harp Akademileri Kanunu yürürlükten kaldırıldı ve askeri liseler kapatıldı.



Cumhurbaşkanlığının 4 Ekim 2016 tarihli ve 2016/97 sayılı kararı ile Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof.Dr. Erhan Afyoncu atandı. Milli Savunma Bakanlığı'nın 25 Ekim 2016 tarihli emri ile harp okulları, enstitüler, astsubay meslek yüksek okulları, bando astsubay meslek yüksek okulu ile mülga olan Harp Akademileri Komutanlığı ve tüm askeri liselerin personeli, taşınır/taşınmaz malları, Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü emrine verildi.



9 Kasım 2016 tarihli 6756 sayılı, "Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun" ile 669 sayılı KHK kabul edildi. Bakanlar Kurulu'nun 14 Kasım 2016 tarihli, 2016/9522 sayılı kararı ile MSÜ Teşkilatı oluşturuldu, 25 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazete'de de yayımlandı.



ÜNİVERSİTE BÜNYESİNDEKİ BÖLÜMLER



MSÜ, harp okulları, meslek yüksekokulları ve enstitülerden oluşuyor. Üniversite bünyesinde Ankara'da Kara Harp Okulu, Tuzla'da Deniz Harp Okulu, Yeşilköy'de Hava Harp Okulu, Balıkesir'de Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Yalova'da Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, İzmir'de Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu, Ankara'da Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu, Kara, Hava ve Deniz Harp Enstitüleri, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Müşterek Harp Enstitüsü, Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü, Alparslan Savunma Birimleri Enstitüsü, Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü, Hezarfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü ve Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü yer alıyor.



Bu yıl 2015, 2016 ve 2017'de liselerden mezun olan 21 yaşını geçmemiş, YGS ve LYS sınavlarına katılmış adaylar harp okullarına başvurdu. Meslek yüksekokullarına ise 2015, 2016 ve 2017 yıllarında liselerden mezun olan 22 yaşını geçmemiş, YGS sınavına katılmış adaylardan öğrenciler alındı. Bu yıl şehit, malul gazi ve muharip gazi çocuklarına puanlamalarda yüzde 10 avantaja ilave olarak, yüzde 5 ilave kontenjan verildi.



Kara Harp Okulu'nda 2 bin 211, ayrıca 334 misafir, Deniz Harp Okulu'nda 842 ve 60 misafir, Hava Harp Okulu'nda 908 ile 97 misafir öğrenci olmak üzere toplam 3 bin 961 öğrenci ve 474 misafir öğrenci eğitim alıyor.



Kara Harp Enstitüsü'nde 521, Deniz Harp Enstitüsü'nde 144, Hava Harp Enstitüsü'nde 147 öğrenci öğrenim görüyor.



Araştırma enstitülerinde de toplam 122, astsubay meslek yüksekokullarında ise toplam 2 bin 448 öğrenciye eğitim veriliyor.



