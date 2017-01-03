Geçen yılın zam şampiyonu oldu

Gıdada geçen yıl fiyatı en çok artan ürün yüzde 58 ile nohut, fiyatı en çok düşen ürün ise yüzde 33 ile kuru soğan oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan derlemeye göre, 2016'da yıllık enflasyon yüzde 8,53 olurken, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıllık değişim gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yüzde 5,65, alkollü içecekler ve tütün grubunda yüzde 31,59 olarak hesaplandı.



Geçen sene bir önceki yıla göre 92 gıda ürünün fiyatında artış gözlenirken, sadece 25 maddenin fiyatında gerileme oldu.



Söz konusu dönemde fiyatı en çok artan ürün yüzde 58 ile nohut olurken, bu ürünün kilogram fiyatı 11 lirayı geçti. Nohutu yüzde 32 ile çarliston biber, yüzde 31 ile kağıtlı şeker, yüzde 30 ile yumurta ve leblebi, yüzde 21 ile kek, yüzde 19 ile tavuk eti ve sakatat izledi.



Listede ilk sıralarda yer alan ürün fiyat değişimlerine bakıldığında, bebek maması ve patlıcanda yüzde 18, sivri biberde ve salatalıkta yüzde 17, kuru barbunyada yüzde 16, baharatta yüzde 15, kivi ve koyun etinde yüzde 14 ve zeytinde yüzde 13 fiyat artışı görüldü.



Dana eti fiyatları söz konusu yılda yüzde 2,89 yükselirken, su yüzde 10,3, ekmek yüzde 8,3 zamlandı.



EN FAZLA FİYAT DÜŞÜŞÜ KURU SOĞANDA



Bu dönemde kuru soğan ise yüzde 33'lük fiyat düşüşüyle cepleri rahatlattı. Kuru soğanı yüzde 24 ile domates, yüzde 17 ile limon, yüzde 15 ile patates, yüzde 14 ile karnabahar, yüzde 9 ile ıspanak, yüzde 8 ile yer fıstığı, yüzde 6 ile kuru kayısı, yüzde 4 ile pirinç, yüzde 2,8 ile elma, yüzde 2,7 ile tahin, yüzde 2,6 ile salam takip etti.



Önceki senenin zam şampiyonu zeytinyağının fiyatı ise yüzde 2 gerileyerek 27,7 liraya düştü.



Alkollü içecekler ve tütün grubunda da sigara fiyatları yüzde 29,8, bira fiyatı yüzde 26,1, rakı fiyatı yüzde 25,3, viski fiyatı yüzde 22,5, şarap fiyatı yüzde 13,2 arttı.