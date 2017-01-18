Geçen yıl 1,5 milyon konut ve iş yeri satıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, 2016'da Türkiye genelinde toplam 1 milyon 567 bin 295 iş yeri ve konutun satıldığını açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 2016'da Türkiye genelinde toplam 1 milyon 567 bin 295 iş yeri ve konutun satıldığını açıkladı.



Bakan Özhaseki, yaptığı yazılı açıklamada, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 2016 yılına ait verilerini paylaştı.



Türkiye genelinde 2016'da iş yeri ve konutların içerisinde yer aldığı toplam 1 milyon 567 bin bağımsız bölümün el değiştirdiğini bildiren Özhaseki, "2016 yılında İstanbul 278 bin 353 alım satımla en üst sırada yer alırken, 193 bağımsız bölüm satımının gerçekleştiği Hakkari ise en alt sırada yer aldı. Geçen yıl, İstanbul'dan sonra Ankara'da 163 bin 62, İzmir'de 94 bin 499, Antalya'da 67 bin 260 ve Bursa'da 60 bin 411 bağımsız bölüm el değiştirdi." ifadelerini kullandı.



Özhaseki, en az bağımsız bölüm satımının gerçekleştiği Hakkari'yi sırasıyla Şırnak (592), Bayburt (781) ve Ardahan'ın (730) takip ettiğini bildirdi.



İL İL KONUT SATIŞ RAKAMLARI



Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2016 yılına ilişkin konut ve iş yerlerinin içerisinde bulunduğu bağımsız bölüm satışı yapılan taşınmaz sayısı şöyle:

Adana: 32 bin 48

Adıyaman: 6 bin 619

Afyonkarahi̇sar: 9 bin 591

Ağrı: 2 bin 937

Aksaray: 6 bin 246

Amasya: 5 bin 821

Ankara: 163 bin 62

Antalya: 67 bin 260

Ardahan: 830

Artvi̇n: 2 bin 202

Aydın: 35 bin 442

Balikesi̇r: 31 bin 262

Bartın: 3 bin 468

Batman: 5 bin 254

Bayburt: 781

Bi̇leci̇k: 4 bin 609

Bi̇ngöl: 5 bin 289

Bi̇tli̇s: 2 bin 235

Bolu: 6 bin 932

Burdur: 3 bin 969

Bursa: 60 bin 411

Çanakkale: 15 bin 145

Çankırı: 3 bin 6

Çorum: 9 bin 586

Deni̇zli̇: 16 bin 972

Di̇yarbakır: 21 bin 430

Düzce: 7 bin 377

Edi̇rne: 9 bin 430

Elazığ: 12 bin 34

Erzi̇ncan: 2 bin 902

Erzurum: 8 bin 428

Eski̇şehi̇r: 24 bin 554

Gazi̇antep: 34 bin 129

Gi̇resun: 6 bin 719

Gümüşhane: Bin 270

Hakkari̇: 193

Hatay: 27 bin 882

Iğdır: Bin 650

Isparta: 5 bin 940

İstanbul: 278 bin 353

İzmi̇r: 94 bin 499

Kahramanmaraş: 16 bin 332

Karabük: 5 bin 857

Karaman: 4 bin 798

Kars: 2 bin 585

Kastamonu: 6 bin 401

Kayseri̇: 33 bin 788

Kırıkkale: 6 bin 697

Kırklareli̇: 8 bin 851

Kırşehi̇r: 4 bin 494

Ki̇li̇s: 2 bin 874

Kocaeli̇: 44 bin 395

Konya: 38 bin 41

Kütahya: 9 bin 554

Malatya: 14 bin 65

Mani̇sa: 24 bin 500

Mardi̇n: 8 bin 807

Mersi̇n: 42 bin 731

Muğla: 20 bin 497

Muş: Bin 582

Nevşehi̇r: 3 bin 892

Ni̇ğde: 6 bin 591

Ordu: 10 bin 771

Osmani̇ye: 7 bin 497

Ri̇ze: 3 bin 791

Sakarya: 26 bin 246

Samsun: 25 bin 683

Si̇i̇rt: 2 bin 488

Si̇nop: 3 bin 756

Si̇vas: 11 bin 293

Şanlıurfa: 21 bin 792

Şırnak: 592

Teki̇rdağ: 37 bin 968

Tokat: 6 bin 519

Trabzon: 15 bin 402

Tunceli̇: Bin 337

Uşak: 6 bin 15

Van: 17 bin 165

Yalova: 10 bin 568

Yozgat: 5 bin 405

Zonguldak: 7 bin 908