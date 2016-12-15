Bütçe 10 milyar lira fazla verdi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Kasım ayında bütçe 10 milyar lira fazla vermiştir. 2016 yılının 11 aylık döneminde ise bütçe açığı 2,1 milyar lira olmuştur." dedi.

Merkezi yönetim bütçe gelirleri kasımda 60,7 milyar lira, bütçe giderleri ise 50,7 milyar lira oldu.



Maliye Bakanlığınca, bu yılın kasım ve ocak-kasım dönemi bütçe uygulama sonuçları açıklandı.



Buna göre, kasımda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,6 artarak 60,7 milyar liraya yükseldi. Bütçe giderleri ise aynı dönemde yüzde 17,9 artarak 50,7 milyar liraya çıktı.



Bütçe gelirleri ocak-kasım döneminde 2015'in aynı dönemine kıyasla yüzde 15,1 artarak 508,6 milyar lira, bütçe giderleri de yüzde 14,2 artışla 510,7 milyar lira oldu.



Böylece merkezi yönetim bütçesi, kasımda 10 milyar lira fazla, ocak-kasım döneminde 2,1 milyar lira açık verdi.

Kaynak: AA