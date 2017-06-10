Batman'daki saldırıda yaralanan asker şehit oldu

Batman'ın Kozluk ilçesinde jandarma karakoluna PKK'lı teröristlerin bombalı araçla düzenlediği saldırıda yaralanan askerlerden biri şehit oldu.

Batman'ın Kozluk ilçesi Bekirhan beldesinde jandarma karakoluna PKK'lı teröristlerce bombalı araçla düzenlenen saldırıda yaralanan iki askerden biri tedavi altına alındığı hastanede şehit oldu.



Alınan bilgiye göre, Bekirhan Jandarma Karakolu'na PKK'lı teröristlerin bombalı araçla gerçekleştirdiği saldırıda yaralanan ve sevk edildiği Dicle Üniversitesi Hastanelerinde tedavi altına alınan askerlerden biri müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Diğer yaralı askerin tedavisi ise Dicle Üniversitesi Hastaneleri Yanık Merkezinde sürüyor.



Kozluk'ta iki terör örgütü mensubu gasbettikleri araçla Kozluk Belediye Başkanı'nın içinde olmadığı ve bir yakınının kullandığı özel araca yönelik silahlı saldırıda bulunmuştu. Saldırıda olay yerindeki başka bir araçta bulunan öğretmen hayatını kaybetmiş, bir kişi hafif yaralanmıştı.



Bölgeden uzaklaşan ve Bekirhan Jandarma Karakolu önünde uygulama yapan güvenlik güçlerince durdurulmaya çalışılan araçtaki teröristler "dur" ihtarına uymayıp aracı infilak ettirmişti. Bu saldırıda da olay yerinde bulunan iki asker ve bir vatandaş yaralanmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren bir terörist etkisiz hale getirilmişti.