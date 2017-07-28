Gebze OSB yönetiminden Silikon Vadisi'ne ziyaret

Gebze Organize Sanayi Bölgesi yönetimi ve otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmalar, Silikon Vadisi'ni ziyaret etti.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi yönetimi ve otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmaların temsilcileri, ABD'de Silikon Vadisi'ni ziyaret etti.



Gebze Organize Sanayi Bölgesi yönetimi ve otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmaların yetkilileri, MÜSİAD USA San Francisco Şubesi ev sahipliğinde ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Hayward kentinde bulunan Kaliforniya Eyalet Üniversitesi'nde, ziyaretlerinin Silikon Vadisi ayağında akademisyenler ve ticaret odası temsilcileriyle bir araya geldi.



Toplantıda konuşan Müsiad-USA'nın San Francisco sorumlusu ve Kaliforniya Eyalet Üniversitesi Öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. İzzet Darendeli, katma değeri yüksek değer zincirlerine sahip olmanın önemli olduğunu kaydetti.



Hayward Ticaret Odası Başkanı Kim Huggett ise Türkiye'den gelen üreticilere bölgede başarılı olmak için gerekli faktörleri ve fırsatları anlattı. Huggett, Gebze Organize Sanayi Bölgesi yönetimi ve otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmaların ABD'de olmasından çok memnun olduklarını belirterek, şunları söyledi:



"Ticaret Odası evrensel ve uluslararası bir kuruluş. Birbirimizle uluslararası ticaret hakkında konuşmamız oldukça güzel sonuçlar meydana getirdi. Özellikle üretime sahip kişilerin olması beni sevindirdi. Amerika eskisi gibi imal etmede başarılı değil ve çok uzakta kaldı. Bunu geri getirmemiz lazım. Bu sebeple Gebze Organize Sanayi Bölgesi yönetimi ve otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmaların burada olmasından çok memnun olduk. Toplantıda gıda ve biyoteknoloji gibi konular hakkında neler yapabileceğimizi konuşmak açısından bu ziyaretimiz önemli oldu.'' dedi.



"GİRİŞİMCİLİK ORADA (TÜRKİYE'DE) ZATEN İNSANLARIN RUHUNDA VAR"



Berkeley Üniversitesi'nde girişimcilik dersleri veren Aleks Göllü ise dinleyicilerle tecrübelerini paylaşarak, girişimciliğin neden önemli olduğunu ve nasıl geliştirileceğini aktardı.



Göllü, artık yavaş yavaş Türkiye ile çalışmaya başladıklarını ifade ederek, "Şu anki mühendislik firmamız da zaten Türkiye'de ve artık böyle 'Türkiye'den gelip de bu sistemi Türkiye'de nasıl oturtabiliriz?' diye ziyaret eden arkadaşlarla zaman geçiriyoruz. Çünkü böyle bir ortam var. Girişimcilik orada zaten insanların ruhunda var. Yerine göre arabasının arkasında çay satan çaycı da bir girişimci ama amacımız bunları daha büyük bir hale getirmektir.'' diye konuştu.



Kaliforniya Eyalet Üniversitesi Hayward Dekanı Xinjian Lu, İstanbul'da bulunan Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut ile tanıştığını belirterek, ''Türkiye'den üniversitemize bursluları ve öğrencileri memnuniyetle bekliyoruz.'' ifadesine yer verdi.



Toplantıda, San Francisco ve körfezde yaşayan Türk iş adamları tecrübelerini paylaşarak fikir alışverişinde de bulundu.