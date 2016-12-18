Gazze'ye gönderilen yardımlar sahiplerini buluyor

Türkiye ile İsrail arasında varılan mutabakat kapsamında "Lady Leyla" ve "Eclips" isimli gemiler aracılığıyla gönderilen yardımların, Gazze Şeridi'nde dağıtımına devam edildi.

Sosyal İşler Bakanlığı Müsteşarı Yusuf İbrahim yaptığı açıklamada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Gazze kentinin doğusunda yer alan Engelli Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleştirdikleri etkinlikte, Türkiye'nin birkaç ay önce gönderdiği giysi ve diğer yardımları dağıttıklarını söyledi.



Türkiye'den "Lady Leyla" ve "Eclips" gemileriyle gelen yardımların Gazze'deki tüm kesimleri kapsadığını belirten İbrahim, Filistinli yaklaşık bin engellinin giysi ve oyuncak yardımından faydalandığını kaydetti.



Filistin Sosyal İşler Bakanlığı'nın verilerine göre, Gazze'de yaklaşık 50 bin engelli bulunuyor.



"İyilik gemisi Gazze yolunda" sloganıyla Mersin'den yola çıkan Lady Leyla, 3 Temmuz'da İsrail'in Aşdod Limanı'na demir atmıştı. Gemide pirinç, şeker, un gibi temel gıda maddelerinin yanında giysi, ayakkabı ve çocuklar için oyuncaklardan oluşan yaklaşık 11 bin ton yardım malzemesi bulunuyordu.



Türkiye, eylül ayında da "Eclips" adlı gemiyle Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine insani yardım göndermişti. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda hazırlanan gemide, 2 bin 500 ton insani yardım malzemesi yer alıyordu.

Kaynak: AA