Gazze'nin yeniden imarına 37 milyon dolarlık destek

Uluslararası Gazze’nin Yeniden İmarı Komisyonu, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok İslam ülkesinden gelen yardımlarla Gazze'nin yeniden inşası için 37 milyon dolarlık yatırım yaptı.

Uluslararası Gazze’nin Yeniden İmarı Komisyonu, aralarında Türkiye'nin de olduğu birçok İslam ülkesinin gönderdiği yardımlarla Gazze'yi yeniden inşa ediyor. Bugüne kadar Gazze'de okul, cami, su havuzu, altyapı hizmetleriyle hastanelerin inşasını kapsayan 37 milyon dolarlık yatırım yapıldı.



Sağlık, altyapı, konut, eğitim, vakıflar, tarım ve sanayi alanlarında projeler uygulayan Uluslararası Gazze’nin Yeniden İmarı Komisyonu, Türkiye'nin ve İslam ülkelerinin desteğiyle Gazze'de birçok imar projesini hayata geçirdi.



Komisyon Başkanı ve eski Ürdün Başbakanı Prof. Dr. Tahir El Masri, bu yardımların Türkiye’nin de destekleriyle yapıldığını ifade ederek 2009 yılında kurulan komisyonun üyelerinin dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü ziyaret ettiğini ve birçok Türk kurum ve kuruluşun desteğini aldıklarını hatırlattı.



Türkiye’deki Uluslararası İmar Derneği ile ortak projeler yürüttüklerini ifade eden El Masri, başarılı çalışmaları için Türkiye’ye teşekkür etti.



Gazze’de cami, okul, sağlık merkezi, hastane, şehrin su temini için büyük havuz, tarım arazileri ve birçok iskanın Uluslararası Gazze’nin Yeniden İmarı Komisyonu aracılığıyla yapıldığına dikkati çeken El Masri, ayrıca gerçekleştirilen projeler kapsamında mesleki eğitim merkezinin yapımının da bitirildiğini söyledi.



Savaş mağduru, yaralı ve yoksul ailelerin evlerinin bir kısmının da Komisyon tarafından yaptırıldığını belirten El Masri, elektrik ağı ve su şebekesinin de tamir edildiğini kaydetti.



Komisyonun Gazze’deki ofisinin İslam Kalkınma Bankası ile birçok proje yaptığına ve bunların toplamının 25 milyon doları aştığına işaret eden El Masri, projelerin hemen hemen tamamının bitirildiğini açıkladı.



TÜRKİYE'NİN GAZZE'YE DESTEĞİ SÜRÜYOR



Türkiye'nin Gazze'nin yeniden inşası kapsamında yürüttüğü faaliyetler kapsamında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Filistin'in en büyük ve en modern eğitim ve araştırma hastanesi unvanına sahip olacak 150 yataklı Türkiye Filistin Dostluk Hastanesinin yapımına 2011'de başlamıştı.



Tıbbi donanımının tamamlanmasının ardından açılışı yapılacak ve 1 milyon 850 bin nüfuslu Gazze Şeridi’nin tamamına hizmet verecek hastanenin 2018'de hizmete girmesi bekleniyor.



TİKA, 2014'te İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda evleri yıkılan Filistinliler için konut inşası ve Gazze İslam Üniversitesinde İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda sakatlanan kişilere akademik ve mesleki eğitim fırsatı tanımak amacıyla Gazze-Savaş Engellileri Rehabilitasyon projelerini gerçekleştirdi.



