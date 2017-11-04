Gazze'nin dünyaya açıla(maya)n kapıları

Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde 7 sınır kapısından 6'sı İsrail'in, 1'i Mısır'ın kontrolünde bulunuyor.

Hamas, çarşamba günü Gazze Şeridi'ndeki sınır kapılarının kontrolünü tamamen Filistin Uzlaşı Hükümeti'ne devretti. Ancak İsrail'in yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze'nin dünyaya açılan 7 kapısından 4'ü tamamen kapalı, 3'üne de çeşitli kısıtlamalar getiriliyor. Dolayısıyla ortada çoğu zaman "dünyaya açılamayan" kapılar var.



İsrail yönetimi, ordu güçlerinin giriş-çıkışı için kullandığı Karare Sınır Kapısı'nı 2005'te, diğer 3'ünü 2007'de Gazze ablukasına başladığında kapattı. İsrail, şu an ticari ürünlerin geçişi için Kerm Ebu Salim ve yolcu geçişi için Beyt Hanun Sınır Kapısı'nın çalışmasına izin veriyor.



Mısır'da ordunun Temmuz 2013'de yönetime el koymasından bu yana kapalı tutulan Refah Sınır Kapısı da zaman zaman insani durumlar için geçici olarak açılıyor.



Kapıların kapalı tutulması ya da bazılarının istisnai olarak sadece geçici süreyle açılması Gazze'deki insani durumun ve ekonominin gittikçe kötüleşmesine neden oluyor.



