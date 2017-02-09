Gazzeli yetimlerin kupa heyecanı

SATUC hayır kurumunun yetim çocuklar için düzenlediği Dünya Kupası'na Filistin'in katılımı için gelen davet, Gazzeli yetimlerin yüzünü güldürdü.

Gazzeli yetimler, bu yıl Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenecek SATUC Dünya Kupası'na katılım hazırlıklarını sürdürüyor.



Eski Katar Başbakanı Hamad bin Casim'in kızı Şeyha'nın başkanlık ettiği ve ihtiyaç sahibi çocuklara yardımı esas alan SATUC hayır kurumu, yetimlere özel düzenlediği Dünya Kupası'na katılmaları için Gazze'deki Emel Yetim Kurumu'na da davet gönderdi. Filistinli yetimlerin yüzünü güldüren bu davet, onların yeni bir heyecan yaşamalarına da vesile oldu.



İsrail'in 2014 yılında Gazze'ye düzenlediği saldırılar nedeniyle babasını kaybeden 13 yaşındaki Hasan Ebu Tayyibe, her gece gözlerini "kupayı eline aldığı" anın hayaliyle kapadığını söyledi.



Sabahları antrenman için erkenden uyanan Ebu Tayyibe, diğer çocuklarla birlikte kendisini çalıştıran hocasını pür dikkat dinliyor. Gol attığında hayaline bir adım daha yaklaşmanın heyecanını yaşayan Ebu Tayyibe, arkadaşlarının da "Şampiyonaya katılmak istiyoruz. Kazanacağız inşallah." tezahüratlarıyla kendisine destek verdiğini belirtti.



Şampiyonada Filistin'i temsil edecek takıma seçilmeyi çok istediğini ve bunun için büyük gayret sarf ettiğini dile getiren Ebu Tayyibe, yurt dışına seyahat fikrinin, ablukadan uzakta futbolla vakit geçirme düşüncesinin kendisini çok mutlu ettiğini anlattı.

"TURNUVA, FİLİSTİNLİ YETİMLER MESELESİNE DİKKATİ ÇEKMEK İÇİN FIRSAT"



Babasını 2012 yılındaki saldırılarda kaybeden 14 yaşındaki Ahmed en-Neccar da "Turnuvaya katılmayı, Filistin'i yurt dışında temsil etmeyi ve başarılı olmayı çok istiyorum." dedi.



Gelecekte büyük bir futbolcu olma hayali kurduğunu ifade eden Neccar, bu turnuvanın futbol dünyasında yükselmelerine yardımcı olacak bir fırsat olmasını ümit ettiğini kaydetti.



Gazze'deki Emel Yetim Kurumunun Müdürü İyad el-Mısri de 25 takımın katılacağını belirttiği turnuvanın, Filistinli yetimler meselesine dikkati çekmek için iyi bir fırsat olacağını dile getirdi.



Mısri, turnuva elemelerine dair ise şunları söyledi:



"Yaşları 11 ila 15 arasındaki 3 bin yetim çocuk arasında seçmeler yapıyoruz. Şampiyonada Filistin devletini temsil edecek ve 8 oyuncudan oluşacak takımı kurma aşamasına geldik.Kupayı kazanmayı ümit ediyoruz."



Mısır'da 2015 yılında ilki düzenlenen SATUC Dünya Kupası'na İngiltere, Suriye, Cezayir, Mısır, Fas, Fildişi Sahili, Moritanya ve Filipinler'den, elemelerden geçerek oluşturulan 8 takım katılmıştı. 2017 SATUC Dünya Kupası'nın ise Temmuz ayının başında düzenlenmesi bekleniyor.